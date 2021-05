G-Power G2M Limited Edition 25 heiße Bayern mit 550 PS

Tuning ja, limitierte Stückzahlen noch mehr ja. Frei nach diesem Motto legt G-Power eine auf 25 Exemplare limitierte Version des G2M nach. Der auf dem 410 PS und 550 Newtonmeter starken BMW M2 Competition basierende Bayer hat 550 PS und 700 Newtonmeter. Die Optimierung des per Biturbo aufgeladenen S55B30-Reihensechszylinders erfolgt mit einer Kombination aus Soft- und Hardware-Anpassungen. Der Preis für das Limited Edition Paket beträgt 11.900 Euro. Die Montage kostet zusätzliche 952 Euro.

G-Power Das Cockpit des limitierten G-Power G2M.

So kommen einerseits neue Ladedruckrohre, ein Sportluftfilter, eine Kurbelwellen-Zentralschraubensperre und eine hauseigene Abgasanlage mit vier 90-Millimeter-Endrohren in mattem Karbon sowie die Performance-Software GP-550 zum Einsatz. Dank einer Aufhebung der Höchstgeschwindigkeits-Begrenzung erreicht die G2M Limited Edition bis zu 300 km/h und katapultiert sich aus dem Stand in nur 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Ergänzend zum Motor-Upgrade erhält das DKG-Getriebe (falls vorhanden) eine Anpassung.

G-Power Das Limited Edition Paket kostet 11.900 Euro.

Neues Lenkrad und heiße Felgen

Die Karosserie zeichnet sich durch "G2M Limited Edition"-Dekor-Schriftzüge aus. Den Innenraum individualisiert G-Power mit einer Plakette samt fahrzeugspezifischer Seriennummer und einem Performance-Carbon-LED-Lenkrad sowie einem speziellen Innenraumteppich. Optional fährt der Bayer auf einem Satz der hauseigenen Hurricane RS- oder Hurricane RR-Schmiederäder.

Fazit

G-Power hat die Zeichen der Zeit erkannt und springt auf den Limited Edition-Zug auf. 25 Exemplare des G2M mit 550 PS und 700 Newtonmeter sorgen für große Augen bei BMW-Fans. Der 3,7-Sekunden-Sprint bis Tempo 100 kann sich sehen lassen.