G-Power G5M CS Bi-Turbo auf Basis BMW M5 CS F90 Leichtbau-M5 mit bis zu 900 PS

G-Power hat bereits vor etwa anderthalb Jahren ein heftiges Tuning-Programm für den BMW M5 aufgelegt. Jetzt passt es der Tuner an dessen CS-Version an.

Im Oktober 2020 stellte G-Power den G5M Hurricane RR vor. Die Sonderbehandlung brachte dem BMW M5 seinerzeit unter anderem eine Leistung von 900 PS und ein maximales Drehmoment von 1.050 Newtonmetern. Jetzt reproduziert die Truppe aus Aichach diese Werte bei der Leichtbau-Version des M5, welche die Zusatzbezeichnung CS trägt. Den nun G-Power G5M CS Bi-Turbo genannten Brecher aus Bayern gibt es aber auch in weniger brachialen Darreichungsformen.

Zur Erinnerung: Im Werkszustand kommt der 4,4-Liter-V8 des BMW M5 CS auf 635 PS und maximal 750 Newtonmeter. Allein per Software-Optimierung für 2.495 Euro hebt G-Power diese Werte auf 700 PS und 850 Newtonmeter an. Auf 740 PS und höchstens 900 Newtonmeter geht es, wenn gleichzeitig die als Solitär 5.950 Euro teure GP-Deeptone-Abgasanlage montiert wird. Kommen eine etwas extremere Software-Variante und neben dem zuvor genannten Auspuff auch durchlässigere Sport-Downpipes zum Einsatz, kommt der Biturbo-Benziner gar auf 780 PS und bis zu 950 Newtonmeter. Die hier gezeigten Exemplare weisen darüber hinaus ein noch ambitionierteres Elektronik-Upgrade und andere Turbos auf. Das Resultat sind 820 PS und höchstens 1.000 Newtonmeter.

900-PS-Version fährt maximal 333 km/h

Nimmt G-Power obendrein eine Operation am offenen Herzen vor und installiert neben neuen Schmiedekolben und -pleueln auch die eben erwähnten optimierten Turbolader namens GP-900, geht es über eine Zwischenstufe mit 840 PS und maximal 1.050 Newtonmetern auf die eingangs erwähnten technischen Daten. Damit hetzt der G-Power G5M CS Bi-Turbo bei Bedarf mit bis zu – elektronisch abgeregelten – 333 km/h über den Asphalt. Zum Vergleich: Das Serienauto kommt optional auf 305 km/h. Allerdings kostet allein das Motor-Tuning 119.000 Euro.

G-Power GmbH Unter den Hauben dieser beiden M5-CS-Umbauten lauern 820 PS und 1.000 Newtonmeter auf ihren Einsatz. Bei Bedarf sind es 900 PS und 1.050 Newtonmeter.

Auf ein Bodykit für den BMW M5 CS verzichtet G-Power vorerst. Optische Statements lassen sich allenfalls mit den Auspuff-Endrohren setzen: Die beiden Doppel-Öffnungen weisen innen ein dickeres Rohr auf als außen (100 versus 90 Millimeter). Der Tuner bietet sie entweder in einer Variante aus Sicht-Carbon oder im gerade extrem angesagten Forged-Carbon-Stil an.

Mit 20- oder 21-Zoll-Rädern

Auch bei den Rädern können sich G-Power-Kunden zwischen verschiedenen Optionen entscheiden. Entweder für die Schmiedefelgen-Variante Hurricane RS (8.806 Euro als Komplett-Radsatz), die allerdings nur in den Formaten 9x21 und 10,5x21 Zoll zur Verfügung steht, wodurch die Reifen-Dimensionen 285/30 R21 (vorne) und 295/30 R21 (hinten) vorgegeben sind. Die ebenfalls geschmiedete Doppelspeichen-Alternative Hurricane RR ist zusätzlich in 9x20 und 10,5x20 Zoll mit 275/35er- und 285/35er-Bereifung verfügbar. In dieser Konfiguration kostet der gesamte Radsatz 7.854 Euro.

Umfrage 49 Mal abgestimmt 119.000 Euro nur für Motor-Tuning - gerechtfertigt? Klar. Hier geht es technologisch in absolute Grenzbereiche - der Entwicklungs-Aufwand ist enorm. Nein. Der Preis wird nur deshalb bezahlt, weil er Prestige mit sich bringt und die Klientel auf sowas steht. mehr lesen

Fazit

G-Power bringt den BMW M5 CS in mehreren Stufen auf beeindruckende 900 PS und maximal 1.050 Newtonmeter. Mit 119.000 Euro ist dieses Tuning-Programm aber auch mit einem ebenso beeindruckenden Preisschild versehen. Zum Vergleich: Das Basisauto ist im Serienzustand ab 180.400 Euro erhältlich.