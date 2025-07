Hyundai Ioniq 6 N Performance-Parts: Heckflügel zerhackt Stromlinie

Betrachter sehen es ihm auf den ersten Blick an: Das Design des Hyundai Ioniq 6 folgt in erster Linie aerodynamischen Prinzipien. Kaum ein anderes Auto ist derart konsequent auf Stromlinie getrimmt wie der elektrische Mittelklässler aus Korea. Der Lohn: ein sehr starker cw-Wert von nur 0,21. Da maximale Windschlüpfigkeit bei sportlichen Autos teils kontraproduktiv sein kann, verlässt die neue Extremversion Hyundai Ioniq 6 N den Pfad der aerodynamischen Tugend jedoch ein Stück weit. Diverse Spoiler und Flügel sollen Anpressdruck und damit Fahrstabilität liefern, heben den Luftwiderstandsbeiwert allerdings auf cw=0,27.

Mit der Stromlinienform ist es endgültig vorbei, wenn der Hyundai Ioniq 6 N mit den Performance-Parts ausgerüstet wird, die in Südkorea für das Modell bereits offiziell erhältlich sind. Dazu gehört ein Doppeldecker-Heckflügel aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK), der über zwei mächtige Stützen mit der Karosserie verbunden ist. Laut Hyundai steuert der Heckflügel effektiv den Luftstrom und maximiert dabei die Stabilität des Fahrzeugs bei hohen Geschwindigkeiten. Ein aus demselben Material gefertigter Heckdiffusor unterstützt ihn dabei.

Am vorderen Ende des Hyundai Ioniq 6 N sitzt ein ebenfalls aus CFK gefertigter Frontsplitter. Er nimmt die anströmende Luft auf und drückt einen Teil davon unter das Auto, wo sie ein Deflektor weiter kanalisiert, was dem Hersteller zufolge den Auftrieb an der Vorderachse reduzieren soll. CFK-Seitenschwellerverkleidungen runden das Aerodynamikpaket ab.