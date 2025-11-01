Infiniti QX80 R-Spec: Mit Godzilla-Herz und 1.000 PS

Für das Schaulaufen auf der US-Tuningmesse SEMA 2025 hat die Nissan-Nobelmarke Infiniti eine ganz besondere Performance-Maschine auf die Räder gestellt. Als Basis dient die Neuauflage des Luxus-SUV QX80. Bereits für die Monterey Car Week im August 2025 hatten die Japaner mit dem QX80 Track Spec-Konzept eine 650 PS starke und extrem sportlich ausgelegte Version des QX80 gezeigt. Noch extremer und deutlich kompromissloser kommt jetzt der QX80 R-Spec daher.

Biturbo mit 1.000 PS Die wichtigste Neuerung sitzt unter der Motorhaube. Hier haben die Techniker den legendären 3,8-Liter-V6-Biturbomotor aus dem Supersportwagen Nissan GT-R adaptiert. Der ersetzt den serienmäßigen V6-Motor, der wiederum in seinen Grundzügen mit dem Godzilla-Antrieb verwandt ist. Der Supercar-Antrieb wanderte allerdings nicht 1:1 in den SUV-Bug, sondern wurde vorab noch umfangreich modifiziert. Größere Abgasturbolader, ein optimiertes Ladeluftkühlsystem sowie eine angepasste Einspritzanlage entlocken dem Biturbo zusammen mit neuen Pleuel, Kolben und einer modifizierten Motorsteuerung nun satte 1.000 PS, die ihre Gewalt weiterhin über einen angepassten Allradantrieb entfalten dürfen.

Weitere Anleihen vom Nissan GT-R Um die Antriebspower beherrschbar zu machen, wurde der SUV auf ein Gewindefahrwerk mit extremer Tieferlegung umgerüstet. Bremspower liefern die aus dem GT-R adaptierten Carbon-Keramik-Stopper im XXL-Format, die hinter 24 Zoll großen Leichtmetallfelgen stecken. Die Mehrspeichenräder zeigen sich mit 315/35er-Sportreifen überspannt, die für optimalen Grip sorgen sollen.

Passend zu den neu gewonnenen dynamischen Qualitäten bekam der Infiniti QX80 R-Spec ein maßgeschneidertes Bodykit angepasst. Das macht den SUV breiter und niedriger, optimiert aber auch dessen Aerodynamik. Die Aero-Abauteile zeigen sich dabei direkt von der Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition inspiriert. Die liefert auch die Vorlage für die Effekt-Folierung im legendären GT-R-Farbton Midnight Purple. Von der Takumi Edition übernimmt der QX80 auch die Auspuffblenden, den Diffusoreinsatz in der Heckschürze, die Nebelscheinwerfer sowie dessen Editions-Embleme und weitere Designelemente.