Tuning für den Opel Corsa, Mokka und Zafira Irmscher bringt die „Weiße Flotte“ zurück

Nicht jeder denkt beim Begriff "Weiße Flotte" direkt an Schiffe. Autofans mit Hang zur Nostalgie kommt wohl eher ein Projekt in den Sinn, das Tuning-Urvater Günther Irmscher in den späten Siebzigerjahren auflegte. Ein Tuning-Quartett auf Basis des Opel Ascona und Manta B sowie des Kadett C City und Rekord E sollte die damals bei Autokäufern unbeliebte Farbe wieder en vogue machen. Besonders gut scheint das nicht geklappt zu haben, zumindest sind heute kaum noch überlebende Exemplare bekannt. Trotzdem bringt Irmscher nun wieder eine "Weiße Flotte" an den Start – diesmal auf Basis der Opel-Modelle Corsa, Mokka und Zafira.

Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG Das am Mokka gezeigte Farbschema weisen alle Vertreter der "Weißen Flotte" auf.

Welche Grundfarbe dem Trio zugrunde liegt, ist unschwer zu erraten; auch die Akzentfarben Schwarz und Rot gleichen sich. Letztere findet sich bei allen zudem auf dem Radnabendeckel in Zentralverschluss-Optik wieder. Einigkeit herrscht auch beim Bodykit. Ob Kleinwagen, Kompakt-SUV oder Großraum-Van: Irmscher spendiert allen eine Frontspoilerlippe, neue Seitenschweller, eine andere Heckschürze sowie Dachspoiler. Der Zafira erhält zudem einen Grilleinsatz im typischen Irmscher-Style.

Verschiedene Felgen-Designs in 19 oder 20 Zoll

Auch über das Fahrwerks-Tuning mit jeweils etwa 30 Millimeter Tieferlegung verfügen sowohl Corsa als auch Mokka und Zafira. Unterschiede gibt's beim Räderwerk. Der Corsa rollt auf schwarzen 19-Zöllern im "Turbo Star"-Design, das sich durch viele verdrehte Speichen auszeichnet. Ebenfalls 19 Zoll misst das Mokka-Rad namens "Cosmo Star", das einen eher flächigen Look aufweist. Gar im 20-Zoll-Format kommt die bekannte "Heli Star"-Felge beim Zafira zum Zuge. Der Name ist Programm: Wie die Rotoren eines Hubschraubers bewegen sich die sichelförmigen Speichen um die eigene Achse.

Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG Wie die Geschwister erhält der Corsa eine andere Heckschürze sowie einen Dachspoiler.

Innen zeichnen sich die Vertreter der "Weißen Flotte" durch spezielle Fußmatten und Einstiegsleisten aus. Wer möchte, kann individuelle Lederpakete in mehreren Ausstattungsstufen wählen.

Mehr Power für Benziner und Diesel

Mehr Power gibt's auch. Im Fall des Corsa und Mokka für die Top-Benziner. Irmscher bringt den Dreizylinder-Turbo mit 1,2 Litern Hubraum von 130 auf 150 PS. Den Zweiliter-Turbodiesel des Zafira, ab Werk in seiner stärksten Ausprägung mit 177 PS gesegnet, bringt der Tuner auf 200 PS. Über technische Änderungen bei den Elektro-Versionen ist nichts bekannt. Diese können grundsätzlich aber ebenfalls mit dem "Weiße Flotte"-Paket ausgerüstet werden.

Umfrage Welchen Corsa wählen Sie? 2033 Mal abgestimmt Das Basismodell! Den Top-Benziner! Den Corsa-e! Einen Diesel! Gar keinen Corsa! mehr lesen

Fazit

Irmscher beschwört die gute alte Tuning-Ära mit der Rückkehr der "Weißen Flotte". Hier zeigt sich exemplarisch, in welche Richtung sich die Autobranche seitdem entwickelt hat: Statt schnittiger Coupés oder eleganter Mittelklässler kommen nun ein Kleinwagen, ein SUV und ein Großraum-Van in den Genuss des Programms.