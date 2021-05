Lorinser Mercedes-AMG C 63 S Fast 600 PS im Cabriolet

Mit 510 PS und 700 Nm Drehmoment sorgt auch schon die Serienversion des Mercedes-AMG C 63 S Cabrios für stürmische Zeiten im Cockpit – wenn es der Fahrer möchte. Tuner Lorinser aus Waiblingen bei Stuttgart spendiert dennoch einen Nachschlag.

Mit einem Power-Modul getauften Zusatzbaustein für die Motorsteuerung entlockt Lorinser dem Vierliter-V8-Biturbo 598 PS und 830 Nm Drehmoment. Die zusätzlichen Windstärken müssen mit 2.499 Euro plus Einbau bezahlt werden. Für die Leistungssteigerung gibt es allerdings kein Teilegutachten. Da das Power-Module einfach nur in den vorhandenen Kabelbaum eingesteckt wird, ist der Einbauaufwand minimal und die Aktion auch komplett reversibel.

Zudem bietet Lorinser an, bei einem Fahrzeugwechsel das Modul in den neuen Mercedes mitzunehmen. Die Hardware bleibt dabei erhalten. Für eine Pauschale von 300 Euro wandert die für das neue Modell angepasste Software in die Blackbox.

Hauseigene Leichtmetallfelgen

In Sachen Optik agiert Lorinser gewohnt zurückhaltend. Zum Preis von 799 Euro wandern matte Karbonspiegelkappen an die Außenspiegel. Zur Lorinser-Kernkompetenz gehören neue Felgen. Hier bietet der Tuner wahlweise 19 oder 20 Zoll große "Turbinen-Räder". Die Leichtmetallfelge RS8 ist ein echter Klassiker im Lorinser-Programm. Erhältlich ist sie in einem Silberton oder in Schwarz zum Satzpreis ab 2.599 Euro. Alternativ bietet sich die Felge RS9 mit fünf zweifach geschlitzten Speichen in der 19-Zoll-Variante zum Preis von 2.949 Euro für den Radsatz an.

Fazit

Tuner Lorinser setzt bei der AMG-C-Klasse auf klassisches Chiptuning sowie neue Felgen. Unter dem Strich kommt das Cabrio so auf fast 600 PS.