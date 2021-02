Manhart MH2 GTR BMW M2 CS radikalisiert

Tuner Manhart modifiziert das Topmodell des BMW M2. So wird aus dem M2 CS der MH2 GTR mit 600 PS und 830 Newtonmetern Drehmoment.

Bevor sie sich die Fingerspitzen zum Durchzählen der Geldscheine aus dem Sparschwein anfeuchten, müssen wir die Zielgruppe für den Manhart MH2 GTR erstmal ausdünnen. Nicht dass Sie mit der gesteigerten Power nicht klarkommen würden – damit kommt vielmehr der TÜV nicht uneingeschränkt klar. In seiner vollen Pracht ist das Auto nicht für eine Straßenzulassung in Deutschland vorgesehen. Woran das liegt, verraten wir in diesem Artikel.

Manhart Gehört auf die Rennstrecke: der Manhart MH2 GTR.

Zunächst mal wird der MH2 GTR getaufte Sportwagen in der hier gezeigten Ausstattung ein Unikat bleiben, wie Manhart festgelegt hat. Das bezieht sich allerdings lediglich auf das Design, sprich: die Folierung. Die Anbauteile und Technik-Upgrades sind selbstverständlich für alle Kunden verfügbar. Rein äußerlich verpasst Manhart dem Basisfahrzeug BMW M2 CS einen Heckspoiler, Karbon-Kotflügel und nachgeschärfte Luftauslässe. Zum Asphalt hin runden seidenmatte 20-Zöller mit Michelin Pilot Sport Cup 2-Bereifung den sportlichen Auftritt ab. Schon die Wahl der Pneus lässt auf den performanceorientierten Anspruch des Autos schließen. Das klingt nach Rennstrecke.

Die bösen Downpipes

Da gehört der MH2 GTR auch hin, denn die Sport-Downpipes mit 300-Zellen-Katalysatoren erhalten keine Abnahme bei den Prüfinstanzen. Zusammen mit überarbeiteten Turbos, einem neuen Ladeluftkühler, Karbon-Ansaugung, Elektronik-Umprogrammierung und Edelstahl-Abgasanlage sind sie verantwortlich für die massive Leistungssteigerung. Manhart entfernt den BMW M2 CS von seinen serienmäßigen 450 PS und 550 Newtonmetern und hebt den kompakten Sportwagen auf eine Leistung von 600 PS und 830 Newtonmetern. Damit die Power auch auf dem Untergrund ankommt, erhält das Siebengang-DKG ebenfalls ein Upgrade. Ein H&R-Fahrwerk tut sein Übriges.

Manhart Dem doppelt aufgeladenen Dreiliter-Reihensechszylinder (S55) entlockt Manhart 600 PS und 830 Newtonmeter (Serie: 450 PS und 550 Newtonmeter).

Im Innenraum kommen zahlreiche Karbon-Elemente zum Einsatz, auf dem Lenkrad platziert Manhart statt des BMW Logos das eigene Emblem. Über ein Zusatz-Display, das den Platz der linken Lüftungsdüse in der Mittelkonsole einnimmt, informiert das Auto den Fahrer über alle wichtigen Motor-Betriebsparameter und Fahrdynamik-Messwerte. Wenn Sie also keinen Extremsportler für den automobilen Alltag suchen, dann dürfen Sie jetzt weiter die Ersparnisse zählen. Preise liefert Manhart auf Anfrage.

Fazit

Wenn der BMW M2 CS schon kein Kind von Traurigkeit ist, dann hat der Manhart MH2 GTR von diesem Gemütszustand vermutlich noch nie etwas gehört. Schade um die Straßenzulassung? Nun ja, 600 PS machen auf abgesperrter Strecke ohnehin mehr Freude.