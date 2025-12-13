Mazda MX-5 V6-Umbau von Rocketeer: Roadster mit 380 PS und 850 kg

Die britische Firma Rocketeer restauriert und optimiert Mazda MX-5. Die Restomods sehen am Ende aus wie leicht optimierte Versionen des japanischen Roadsters und haben es faustdick unter der Haube: Bis zu 380 PS leisten die V6-Motoren von Jaguar, die Rocketeers in den Bug des MX-5 einpasst. Leichtbau senkt das Leergewicht auf 850 Kilogramm. Das entspricht einem Leistungsgewicht von 2,3 kg/PS. Zum Vergleich: Ein Ferrari F40 kommt auf 2,6 kg/PS.

Serie: Vierzylinder mit 90 bis 131 PS Mehr Leistung ist einer der Wünsche, die ein Mazda MX-5 bei manchen Besitzern weckt. Vor allem britische Tuner haben sich deshalb auf Turbo-Umbauten spezialisiert. Manche gehen sogar noch weiter und ersetzen den serienmäßigen Vierzylinder durch V6- oder V8-Motoren. Mazda lieferte den MX-5 der ersten Generation NY mit einem 1,6 bis 1,8 Liter-Reihenvierzylinder aus. Der Motor leistet je nach Baujahr und Version zwischen 90 und 131 PS.

Rocketeer restauriert Mazda MX-5 und baut auf Kundenwunsch einen V6-Motor ein. Den passenden Motor fand der britische Restomodder bei Jaguar: Der Dreiliter-Motor aus Aluminium wiegt weniger als der Mazda-Vierzylinder und ruiniert so nicht die für die Fahrdynamik wichtige Gewichtsverteilung des Roadsters. Ursprünglich bei Ford eingesetzt, optimierte später Cosworth den Motor für Jaguar. Rocketeer bietet vier Leistungsstufen von 284 bis 380 PS an.

Das kostet der Jaguar-Motor für den MX-5 Die Preise für den Motor beginnen bei 7.404 Euro für die 284-PS-Version. Die stärkste Variante kostet 20.850 Euro. Steuer und Umbaukosten kommen jeweils noch hinzu. Eine Komplettrestaurierung für den MX-5 beginnt laut Rocketeer bei 80.500 Euro. Unklar ist, ob der Umbau in Deutschland zulassungsfähig ist.