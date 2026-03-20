Redakteure empfehlen Youngtimer: 5 Limousinen mit V8 und über 300 PS

Ob als mächtiger Brite mit Biturbo-V8, unauffälliger bayerischer Power-Liner, japanischer Zuverlässigkeitskünstler, exklusiver AMG-Stern oder brachialer Porsche – wer auf Youngtimer mit V8 und mehr als 300 Pferdestärken steht, findet unter diesen Limousinen seinen Favoriten. Fünf Redakteure stellen ihre persönlichen Helden vor, die trotz Alltagsnutzen und Komfort den Spirit echter Sportwagen in sich tragen.