Redakteure empfehlen Youngtimer: 5 Limousinen mit V8 und über 300 PS

Ob als mächtiger Brite mit Biturbo-V8, unauffälliger bayerischer Power-Liner, japanischer Zuverlässigkeitskünstler, exklusiver AMG-Stern oder brachialer Porsche – wer auf Youngtimer mit V8 und mehr als 300 Pferdestärken steht, findet unter diesen Limousinen seinen Favoriten. Fünf Redakteure stellen ihre persönlichen Helden vor, die trotz Alltagsnutzen und Komfort den Spirit echter Sportwagen in sich tragen.
Martin Puthz über den Bentley Arnage T
Pronto, Saurus!
- Motor V8, OHV, Biturbo, 6750 cm3
- Leistung 456 PS
- Gewicht 2574 kg
- Vmax 270 km/h
- Bauzeit 2002–2006
- Preis ca. 40.000 Euro (Classic-Analytics, guter Zustand)
Einen Arnage T zu fahren, befand Jeremy Clarkson, fühle sich an wie der Ritt auf einem Brontosaurus ohne Sattel. Die Leder-Chairs mit eingestepptem ...