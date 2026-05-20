Wert in 8 Jahren verdoppelt: BMW 540i (E34) mit V8

Zugegeben: Mercedes war früher dran. Mit dem 500 E(1990–1995) und dem 1991 gestarteten 400 E hatten die Schwaben schon vor BMW Achtzylinder in ihrem Mittelklasse-Programm. Dennoch blieb der V8 eine Besonderheit, auch als man in München 1992 die Fünfer-Baureihe E34(1987–1996) um die Modelle 530i und 540i erweiterte.

Deren V8-Aggregat namens M60 hatte erst ein halbes Jahr zuvor im Siebener (E32) debütiert und war nach rund 25 Jahren Pause der erste neue Achtzylinder im Portfolio von BMW. Hintergrundinfo zum E34: Designchef Claus Luthe hatte seinerzeit den ehemaligen Zagato-Chefdesigner Ercole Spada beauftragt, die Karosserie für den neuen Fünfer zu entwerfen. Dieser orientierte sich optisch am größeren Siebener, übernahm unter anderem dessen L-förmige ...