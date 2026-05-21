5 Nissan GT-R im Super Sale: Godzilla-Sammlung bei Broad Arrow verkauft

Anders als erwartet war nicht ein Pagani Zonda das teuerste Auto der Broad-Arrow-Auktion während des Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Das Hypercar war im Vorfeld der Auktion auf bis zu 12 Millionen Euro geschätzt worden, blieb aber für ein Höchstgebot von knapp acht Millionen Euro unverkauft. Teuerstes Auto der Auktion wurde demnach ein Ferrari Daytona SP3, der mit 6,25 Millionen Euro minimal unter seinem Schätzpreis lag.

Ebenfalls unverkauft blieb der Boschert B300. Das Einzelstück mit Flügeltüren auf Basis eines Mercedes-Benz 300 CE sollte 475.000 bis 525.000 Euro einbringen. Das Höchstgebot von 425.000 Euro reichte nicht für einen Zuschlag.

Bertone-Bus doppelt so teuer Für eine Überraschung sorgte ein Bertone-Besucherbus auf Basis eines Fiat 850 T. Dem Sechssitzer von 1977 waren von Broad Arrow 80.000 bis 120.000 Euro zugetraut worden. Erzielt wurden letztlich 189.750 Euro (inklusive Aufgeld). Das Höchstgebot von 165.000 Euro verdoppelte den unteren Schätzwert.

Nissan-Skyline-Schnäppchen Überraschend günstig war ein Nissan-Skyline-Quintett, das Broad Arrow aus einer Sammlung ohne Mindestpreis versteigerte. Die japanischen Sportwagen fanden teilweise für die Hälfte des Schätzwerts einen neuen Käufer. Dabei haben die Werte des GTR-R R34 zuletzt deutlich zugelegt.

Nissan Skyline GT-R R34 Den Auftakt macht ein früher R34 aus dem Jahr 1999 in der ikonischen Sonderfarbe Midnight Purple II. Dieses Exemplar hat einen auf 2,8 Liter vergrößerten und auf 700 PS leistungsgesteigerten Reihensechser unter der Haube. Die Historie des Fahrzeugs ist laut Auktionshaus lückenlos dokumentiert, inklusive der Nismo-Garantiekarten. Die Laufleistung liegt bei 43.376 Kilometern, der Schätzpreis bei 325.000 bis 400.000 Euro. Verkauft wurde der GT-R für weniger als die Hälfte des mittleren Estimates: 172.500 Euro (inklusive Aufgeld).

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nismo S-Tune Dieser GT-R ist einer von nur 14, die Nismo in der Omori Factory zum S-Tune umgebaut hat. Basierend auf einem V-Spec II in Bayside Blue, wurde das für den Straßeneinsatz optimierte Paket installiert: Es umfasst Nismo-Komponenten wie Turbolader, Ölkühler, Sportkupplung und ein spezielles Fahrwerk. Optisch erkennt man den S-Tune an spezifischen Anbauteilen und dem 320-km/h-Tacho. Es ist der zweite auf S-Tune umgebaute GT-R. Auf dem Tacho stehen knapp 11.000 Kilometer. Die Dokumentation der Umbauten liegt vor. Der Schätzwert von 500.000 bis 700.000 Euro wurde beim Verkauf nicht erreicht: 411.250 Euro brachte dieser Skyline ein.

Nissan Skyline GT-R M-Spec Der M-Spec richtete sich an Fahrer, die die brachiale GT-R-Performance mit einem Plus an Fahrkomfort verbinden wollten. Beheizbare Ledersitze und eine weichere Fahrwerksabstimmung zeichnen diese Variante aus. Das hier angebotene Exemplar wurde in der seltenen Farbe Silica Brass mit schwarzem Lederinterieur ausgeliefert und befand sich bis 2025 in Erstbesitz. Die Historie ist lückenlos nachvollziehbar und der Wagen weist keinerlei Unfallschäden auf. Mit einem Kilometerstand von nur 22.710 ist dieser komfortable Godzilla ein außergewöhnlich gut erhaltenes Stück Automobilgeschichte. Der Schätzpreis lag zwischen 450.000 und 600.000 Euro. Der Verkaufspreis inklusive Aufgeld lag mit 258.750 Euro bei knapp 50 Prozent des mittleren Estimates.

Nissan Skyline GT-R CRS by Nismo Die Spitze des Angebots markiert dieser GT-R aus dem exklusiven CRS-Programm der NISMO Omori Factory. Basierend auf einem M-Spec-Modell von 2002, schlägt hier das Herz eines Rennwagens: ein 2,8-Liter F-Sport R-Motor mit beeindruckenden 500 PS. Hochwertige Komponenten von Brembo und Öhlins sowie Karosserieelemente im Z-Tune- und R-Tune-Stil unterstreichen den extremen Anspruch. Nach einer Komplettrestaurierung im Juli 2022 legte der Wagen gerade einmal 262 Kilometer zurück und präsentiert sich somit in einem neuwertigen Zustand. Mit einem Schätzpreis von 700.000 bis 850.000 Euro und einem Verkaufspreis von 467.500 Euro ist er das teuerste Fahrzeug der Sammlung.

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür Zum Abschluss der R34-Produktion legte Nissan die begehrten "Nür"-Sondermodelle auf. Sie ehren den Nürburgring mit einem verstärkten N1-Motorblock und größeren Turboladern, was die Leistung weit über die offiziellen 280 PS hebt. Zu den Erkennungsmerkmalen gehören goldene Ventildeckel und ein 300-km/h-Tacho. Die V-Spec II Nür Variante verfügt zudem über eine Carbon-Motorhaube und ein strafferes Fahrwerk. Dieses Exemplar ist einer von nur 718 gebauten V-Spec II Nür und wurde in Millennium Jade lackiert – diese Farbe kam nur 156 Mal zum Einsatz. Mit einer Laufleistung von 29.708 Kilometern wird dieses Finale der R34-Ära auf 375.000 bis 450.000 Euro geschätzt. Er wurde für 207.000 Euro verkauft.