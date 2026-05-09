Mercedes SLK oder Porsche Boxster? Youngtimer-Cabrios der 90er im Vergleich

Offene Klassiker mit Potenzial: In den späten 1990ern sorgten der Mercedes SLK R170 und der Porsche Boxster 986 für frischen Wind im Roadster-Segment. Beide stehen heute als begehrte Youngtimer hoch im Kurs – doch sie verfolgen völlig unterschiedliche Konzepte. Der Mercedes lockt mit Komfort, ausgereifter Technik und legendärem Klappdach, der Porsche setzt auf Leichtbau, Sportlichkeit und pure Fahrdynamik. Wir lassen beide deutschen Cabrio-Ikonen gegeneinander antreten, beleuchten die jeweilige Historie, Fahreindrücke und typische Schwachstellen – und geben Tipps, welcher Klassiker besser zu Ihrer Garage passt.