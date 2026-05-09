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Oldtimer
Kaufberatung

Mercedes SLK oder Porsche Boxster? Youngtimer-Cabrios der 90er im Vergleich

Mercedes SLK (R 170) und Porsche Boxster (986)
Welches Youngtimer-Cabrio ist der bessere Kauf?

Inhalt von

Zwei deutsche Roadster-Youngtimer, zwei Philosophien: Der Mercedes SLK R170 begeistert mit pfiffigem Variodach und zeitloser Solidität, der Porsche Boxster (986) verspricht Mittelmotor-Fahrspaß und unverfälschtes Porsche-Erlebnis. Wir vergleichen die Zweisitzer und zeigen, worauf beim Kauf zu achten ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
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Mercedes SLK (R 170) und Porsche Boxster (986) im Vergleich
Foto: Dino Eisele/Rossen Gargolov/Montage: ams

Offene Klassiker mit Potenzial: In den späten 1990ern sorgten der Mercedes SLK R170 und der Porsche Boxster 986 für frischen Wind im Roadster-Segment. Beide stehen heute als begehrte Youngtimer hoch im Kurs – doch sie verfolgen völlig unterschiedliche Konzepte. Der Mercedes lockt mit Komfort, ausgereifter Technik und legendärem Klappdach, der Porsche setzt auf Leichtbau, Sportlichkeit und pure Fahrdynamik. Wir lassen beide deutschen Cabrio-Ikonen gegeneinander antreten, beleuchten die jeweilige Historie, Fahreindrücke und typische Schwachstellen – und geben Tipps, welcher Klassiker besser zu Ihrer Garage passt.

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