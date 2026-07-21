Mehr Druck, mehr Carbon: Techart macht den 992.2 Turbo S zum 811-PS-Biest

Techart setzt beim 992.2 Turbo S auf sein Techtronic Powerkit TA 092FL/TE1.1 und hebt die Leistung von 711 auf 811 PS (523 auf 596 kW). Parallel steigt das maximale Drehmoment von 800 auf 940 Nm. Den zusätzlichen Schub schaltet der Fahrer gezielt über die Fahrmodi Sport und Sport Plus frei. Techart nennt für den Spurt von 0 auf 100 km/h 2,4 statt 2,5 Sekunden, von 0 auf 200 km/h 7,6 statt 8,4 Sekunden. An der Höchstgeschwindigkeit rüttelt der Umbau nicht – es bleibt bei 322 km/h.

Zwei Abgasanlagen: Straße oder Racing Techart kombiniert das Powerkit auf Wunsch mit zwei verschiedenen klappengesteuerten Abgasanlagen. Der Fahrer bedient beide Varianten über den Fahrmodusschalter und die serienmäßige Taste der Sportabgasanlage. Die Sportabgasanlage hat eine EG-Typgenehmigung und zielt laut Hersteller auf mehr Volumen und Tiefe, ohne die 911-Idee zu überzeichnen. Die Racing-Abgasanlage hat keine EG-Typengenehmigung – sie richtet sich an Kunden auf internationalen Märkten und ist für Einsätze außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs gedacht. Techart setzt hier auf Hochleistungs-Sportkatalysatoren und verzichtet auf Ottopartikelfilter. Dazu liefert Techart Endrohrblenden in drei fahrzeugspezifischen Designs, wahlweise in Carbon oder Titan.

Aerokit: Carbon von der Front bis zum Heckkanal Optisch packt Techart den Turbo S an allen Enden an. Vorn definiert der mehrteilige Frontspoiler I die Linie, dazu kommen Air Frames für die Turbo-Lufteinlässe; Air Flaps und ein zusätzlicher Splitter stehen optional in Carbon bereit. Den serienmäßigen, dynamisch ausfahrbaren Frontspoiler lässt Techart weiterarbeiten. Für mehr Technik-Look bietet Techart eine Carbon-Aerohaube mit oder ohne Luftschacht an und spart nach eigenen Angaben mehrere Kilogramm. Carbon-Kotflügel mit Radhausentlüftung verbreitern den Vorderwagen um zehn Millimeter pro Seite.

Hinten setzt Techart einen neu entwickelten Carbon-Luftschacht als Blickfang: Luftleitfinnen, große Öffnung und Abrisskante rücken den zentralen Diffusor in den Fokus und unterstützen die Heißluftabfuhr. Der Heckdiffusor und markante Luftauslassblenden in Carbon ziehen die Linie bis in die Schürze, verschiedene Lack- und Carbon-Finishes erlauben Kontrast oder Understatement. Beim Spoiler bietet Techart mehrere Lösungen an, darunter Rear Spoiler I aus Carbon sowie Rear Spoiler III im Ducktail-Stil. Ein Dachspoiler schließt das Aero-Thema nach oben ab.

Techart Der mehrteilige Frontspoiler und die markanten Lufteinlässe machen aus dem Porsche 911 Turbo S eine Kampfansage.



Formula IX Race: Schmiederäder mit Turbo-Maß Mit "Formula IX Race" bringt Techart ein eigenes Schmiederad für den 992.2 Turbo S. Vorn fährt der Turbo S 9,5 x 20 (ET40) und steht damit vier Millimeter weiter außen, hinten sitzt 12,0 x 21 (ET61) mit zwei Millimetern Plus nach außen. Eine weitere 9,5-x-20-Variante mit ET25 passt nur mit Techart-Aerodynamik-Kotflügeln. Der Hersteller nennt Gewichte von 9,8 Kilogramm pro Vorderrad und 12,0 Kilogramm pro Hinterrad und liefert eine Teiletypgenehmigung für alle 992.2 Turbo S. Farben: Schwarz, Titan, Silber oder Champagner, jeweils matt oder glänzend – Sonderfarben laufen über den Individualservice.

Für die Haltung liefert Techart einen Sportfedernsatz mit rund 30 Millimetern Tieferlegung. Wer feiner abstimmen will, greift zum Gewindefedernsatz: vorn 5 bis 35 Millimeter, hinten 10 bis 35 Millimeter, getrennt einstellbar. Beide Lösungen führt Techart mit Teiletypgenehmigung. Für Rampen und Tiefgaragen kontert Techart mit einem nachrüstbaren Noselift-System: Es hebt die Front um rund 40 Millimeter an und arbeitet bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.

Interieur nach Maß aus Leonberg Im Innenraum setzt Techart auf Handarbeit aus der eigenen Sattlerei am Standort Leonberg. Kunden konfigurieren Materialien wie Leder, Alcantara, Carbon, Lackflächen oder Metall und nutzen das Programm für Sitze, Lenkrad, Mittelkonsole, Türtafeln, Dachhimmel bis zur Kofferraumverkleidung. Farben, Perforationen, Prägungen, Biesen (schmale, erhabene Zierkanten im Polster) und Ziernähte definieren den Look bis ins Detail.