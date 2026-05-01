MetaGarage G3.0 M Monogram: Die Protz-Benz-G-Klasse

MetaGarage ist ein Tuner aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, hinter dem der Russe Alexey Gashkov steckt. Es wäre nicht fair, Vorurteile zu schüren, aber hinter dem MetaGarage G3.0 M Monogram steckt genau das, was viele erwarten – ein völlig überzeichneter Mercedes G, der selbst so manche Mansory-Kreation nach Mainstream aussehen lässt.

Die Basis für den MetaGarage G3.0 M Monogram stellt der AMG G63. Als Inspiration für den Umbau diente laut Tuner ein exklusiver Binz-Kombiumbau eines Mercedes 300c aus den 1950er-Jahren, der auch als Adenauer-Benz bekannt ist.

Der Grill ist einzigartig Die markanteste Retro-Referenz spiegelt wohl der neue mächtige, aufrecht stehende Kühlergrill mit seinen vier Querlamellen an der G-Klasse wider. In ähnlichem Zuschnitt hatte den Ex-Mercedes-Designchef Gorden Wagener auch an der Studie Vision Iconic verwendet. Nur zur ansonsten kantige G-Klasse will das optional schwarz lackierte Bauteil, vor allem im Zusammenspiel mit der von vielen Luftkanälen durchsetzten und mit sternförmigen Tagfahrleuchten bestückten Spoilerfrontschürze so gar nicht passen.

Nicht fehlen an einem getunten Mercedes G dürfen weit ausgestellte Radlaufverbreiterungen, die auf die üppig wogenden Kotflügel des 300c referieren sollen. In den verbreiterten Radläufen stecken mächtige Leichtmetallfelgen mit Aeroabdeckung. Die breiten Verbindungselemente entlang der Schweller beherbergen viereckige Endrohrblenden der Sidepipes. Mit viel Phantasie lassen sich die von den Chromecken an den hinteren Radläufen des Adenauer-Benz ableiten. Die Heckansicht zitiert mit einer Chromspange unter der neuen Heckschürze die Chrom-Stoßstange des Binz-Kombi. Abgerundet wird der Auftritt durch LED-Leuchten an der vorderen und einen Spoiler an der hinteren Dachkante.

MM steht nicht für Maybach Dreist ist das MM-Logo, das erhaben auf dem Kühlergrill steht und als Signet auf der Reserveradabdeckung sitzt. Hier lehnt sich MetaGarage ganz eng an das Maybach-Logo von Mercedes an. Im Fall von MetaGarage steht es aber für M Monogram.

Gebaut werden sollen von der derart getunten Mercedes G-Klasse nur 50 Exemplare. Als Grundpreis werden 700.000 Dollar genannt, die sich aber mit weiteren Individualisierungen leicht weiter steigern lassen.