Novitec Ferrari Daytona SP3: Ein Hauch von Tuning für die Ikone

Nach dem Monza SP1 und dem SP2 hatte Ferrari 2021 mit dem Daytona SP3 eine weitere limitierte Version aus der Icona-Edition vorgestellt. Als Sammlerstück waren alle 599 aufgelegten Exemplare in kürzester Zeit ausverkauft. Wer sein Sammlerstück weiter veredeln lassen möchte, findet im bayerischen Tuner Novitec den richtigen Ansprechpartner.

28 PS plus für den V12 Die Manufaktur aus dem Unterallgäu lässt den V12 freier atmen, schärft das Fahrwerk nach und gestaltet auf Wunsch das Interieur um. Damit der aus dem Ferrari 812 Competizione übernommene 6,5 Liter große V12-Saugmotor ungehemmt ausatmen kann, montiert Novitec eine penibel abgestimmte Hochleistungsauspuffanlage mit Metallkatalysatoren, die mit den Serienendrohren kombiniert wird. Der dadurch reduzierte Abgasgegendruck hebt die Power des Zwölfzylinders um 28 PS auf dann 868 PS an. Positiv auf die Wärmeentwicklung im Motorraum und die Optik wirkt sich eine optionale Feingoldbeschichtung aus. Mit dem elektronisch gesteuerten Klappensystem kann der Pilot den Sound des Ferrari modulieren.

Nachjustiert wird auch beim Räderwerk. Novitec hält verschiedene Optionen aus 20-Zoll-Felgen vorn und 21 Zöllern hinten bereit. Die abweichenden Radgrößen der Schmiedefelgen mit Zentralverschluss unterstreichen die Keilform des Daytona SP3. Für optimale Radhausfüllungen sorgen 265/30er-Reifen vorn und 345/30er-Walzen auf der Hinterachse.

Im Innenraum dekoriert Novitec mit Leder und Alcantara in nahezu jeder Farbe um. Hier hat der Kunde die absolute Wahlfreiheit.

Auf ein sonst bei Ferrari-Umbauten übliches Aerodynamikpaket verzichtet Novitec im Falle des Daytona SP3. Schließlich handelt es sich hierbei um ein absolutes Sammlerfahrzeug, das man optisch am besten original belässt.