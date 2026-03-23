Novitec Lamborghini Revuelto: Selbst am Über-Sportler geht noch was

Der Revuelto von Lamborghini sieht bereits ab Werk extrem schnell aus. Noch etwas dynamischer soll der Hybridsportler wirken, wenn er sich in das von Novitec neu entwickelte Aero-Paket hüllt. Alle in Sicht-Carbon produzierten Karosseriekomponenten können wahlweise mit hochglänzender Versiegelung verbaut oder auch in Wagen- oder Kontrastfarbe lackiert werden.

Verschärfter Racing-Look Für einen noch konsequenteren Racing-Look sorgt die Kombination aus den beiden seitlichen Frontspoileransätzen, die auch die beiden seitlichen Lufteinlässe optisch noch stärker betonen, und dem zentralen Frontschwert. Abgerundet wird das neue Gesicht durch eine neue Fronthaube, neue Blenden an den Scheinwerfern sowie einer neuen Frontabdeckung. Die Silhouette des Revuelto wertet Novitec mit neu gezeichneten Seitenschwellerverkleidungen, dazu passenden Türaufsätzen und neuen Covern für die Außenspiegel auf.

Abgerundet wird das Umstyling am Heck durch einen ausfahrbaren Spoiler mit stärker profilierter Formgebung mit ausgeprägter Abrisskante. Über den Motorraum spannt sich eine neue Abdeckung mit optimierten Belüftungsöffnungen. Eine maßgeschneiderte Heckblende zwischen den Rückleuchten setzt die vier runden Endrohre der Hochleistungsauspuffanlage perfekt in Szene. Deren beiden mittleren Endrohre sind mit 110 Millimeter Durchmesser 10 Millimeter größer als die beiden links und rechts daneben angeordneten Auspuffenden.

Mehr Sound und mehr PS Die Auspuffanlage an sich kann aus Edelstahl oder aus Inconel gefertigt werden. Um die Temperaturen im Motorraum abzusenken, sind alle Varianten mit einer aufwendigen Wärmeisolierung ummantelt. Die Inconel-Variante lässt sich optional auch mit 999er-Feingold beschichten – das leitet die Hitze besonders effektiv an und sieht auch noch edel aus. Mit der in den Auspuff integrierte Klappensteuerung lässt sich das Klangvolumen des V12 aktiv steuern. Ganz nebenbei erhöht die mit Sportkatalysatoren bestückte Abgasführung die Leistung es V12 um 33 PS. Die drei Elektromotoren des Revuelto-Hybridantriebs bleiben unangetastet. Die Systemleistung steigt dennoch 1.048 PS.

Abgerundet wird der Revuelto-Auftritt durch neue Leichtmetallfelgen, die wie bei Novitec üblich in Zusammenarbeit mit Hersteller Vossen entwickelt wurden. In den Dimensionen 9,5x21 Zoll und 12,5x22 Zoll sind verschiedene Designs mit Zentralverschlussoptik zu haben. Die Reifengrößen sind immer 265/30 ZR 21 und 355/25 ZR 22. Passend zum neuen Räderwerk senken kürzere Sportfedern die Karosserie noch um 25 Millimeter ab.

Beim Interieur geht Novitec wie immer gerne auf Kundenwünsche ein. Hier ist fast alles möglich, was gefällt.