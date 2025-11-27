Novitec Lamborghini Urus Esteso Widebody SE: Stier mit Überbreite

Tuner Novitec hält für diverse italienische Modelle Karosserie-Breitbaukits bereit. Bei den Supersportlern heißen die Widebody-Varianten N'Largo, bei den SUV-Modellen wird der Zuname Esteso vergeben. Der Jüngste der dicken Dinger ist der Urus Esteso SE.

Üppiger Carbon-Breitbau Das komplett aus Kohlefaserlaminat geformte Karosserie-Kit umfasst unter anderem einen neuen Frontspoiler sowie neue Blenden für die Frontschürze. Ein echtes Highlight bildet die aus Carbon gefertigte Motorhaube mit großen Entlüftungskiemen, die wahlweise komplett in Sichtcarbon oder nur mit teilweise sichtbarer Struktur angeboten wird. Die Rückansicht wird zusätzlich durch eine Kombination aus Dachspoiler und Heckspoilerlippe geprägt. Kotflügelverbreiterungen für beide Achsen lassen den SUV an der Vorderachse um zehn und hinten gar um 12 Zentimeter in der Breite wachsen. Für eine harmonische Anbindung der dicken Backen an den Rest der Karosserie sorgen Richtung Schürzen spezielle Elemente und an den Seitenschwellern neue Verkleidungen. Letztere lassen den SUV zudem optisch tiefer und gestreckter wirken.

Große Felgen für große Radläufe Um die gewachsenen Radhausvolumina adäquat auszufüllen, setzt Novitec auf maßgeschneiderte NL-Leichtmetallfelgen in den Dimensionen 10,5x23 Zoll vorn und 12x23 Zoll für die Hinterachse, die es in drei verschiedenen Designs gibt und die zusammen mit dem Räderspezialisten Vossen entwickelt wurden. Überspannt werden die Schmiederäder von Reifen in den Dimensionen 285/35 und 325/30. Für den perfekten Look sorgt final ein Tieferlegungsmodul für das Urus-Fahrwerk, das die Karosserie des SUV um 25 Millimeter absenkt.

Für einen echten Glanzpunkt im ganzen eher dunklen Carbon-Erguss sorgt die auf Wunsch mit Feingold beschichtete Vierrohrabgasanlage aus Inconel mit vier rechteckigen, schräg abgeschnittenen Endrohren. Alternativ kann die Auspuffanlage mit Klappensteuerung auch in einer Edelstahl-Variante geordert werden. Optionale Sportmetallkatalysatoren lassen den Hybrid-V8 freier ausatmen. Die Nennleistung des Achtzylinders im Lamborghini Urus SE belässt Novitec aber unverändert bei 800 PS und 950 Nm.