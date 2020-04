Novitec McLaren Senna Extremer geht immer

Mit dem Senna hatte McLaren eine extreme Leichtbauversion am Start, die nur eine Fokusierung kennt: Fahrdynamik. Aber es geht immer noch ein wenig extremer. Tuner Novitec hat für den Senna ein Tuningprogramm aufgelegt und individualisiert den Supersportwagen nach Kundenwunsch auch noch weiter.

Leistungssteigerung auf über 900 PS

Der auf 500 Exemplare limitierte McLaren Senna leistet ab Werk 800 PS und stellt 800 Nm Drehmoment aus seinem Vierliter-V8-Biturbo bereit. Novitec bietet für den Supersportwagen drei verschiedene Tuningstufen an. Alle drei Leistungskits nutzen ein Zusatzmodul für die Motorsteuerung und modulieren die Mappings für Einspritzung und Zündung und ändern zudem den Ladedruck. In der stärksten Variante werden 102 PS mehr Spitzenleistung und 88 Nm mehr Drehmoment erzielt. Damit kommt der getunte McLaren Senna auf maximal 902 PS bei 7.100/min. Das maximale Drehmoment von 888 Nm liegt bei 6.300 Touren an.

Ergänzt wird das Softwaretuning durch eine strömungsoptimierte GTR-Hochleistungsauspuffanlage aus Inconel. Die beiden nach oben herausgeführten 95 Millimeter Endrohre, wahlweise in Edelstahl poliert oder mattschwarz, passen sich mit ihrem schräg abgeschnittenen Design exakt der Karosserieform an.

Novitec

Mit 902 PS legen natürlich auch die Fahrleistungen etwas zu. Die Spurtzeit von Null auf 100 km/h soll auf 2,7 Sekunden sinken. Die 200 km/h-Marke fällt nach 6,5 Sekunden. Den Fahrwiderständen geschlagen geben muss sich der Novitec-Senna erst bei 335 km/h.

Keiler ist geiler

Während die Karosserie des McLaren Senna mit seiner aktiven Aerodynamik unangetastet bleibt, entwickelte Novitec zusammen mit amerikanischen Hersteller Vossen eine maßgeschneiderte Rad/Reifen-Kombination mit Zentralverschlusstechnik in 20 und 21 Zoll Durchmesser. Durch ihre verschieden großen Durchmesser an Vorder- und Hinterachse soll die Keilform noch stärker betont werden.

Die Schmiederäder im Doppelspeichendesign sind in 72 verschiedenen Farbvariantenerhältlich. Die montierten Reifen haben aber immer die gleichen Dimensionen. Vorne drehen sich auf 9 Zoll breiten Rädern 255/30 ZR 20er Reifen. An der Hinterachse sorgen 325/25 ZR 21 Pneus auf 12 Zoll breiten Felgen für maximale Traktion.

Novitec

Wer auch mit der Innenraumgestaltung des Senna noch nicht final zufrieden ist, kann auch hier von Novitec nachbessern lassen. Dafür stehen feinstes Leder und Alcantara in einer schier unendlichen Vielfalt von Farben zur Verfügung. Über Preise spricht man bei Novitec nicht. Wer aber einen McLaren Senna noch tunen lässt, dürfte damit das geringste Problem haben.