Novitec Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Bye bye mit noch mehr Carbon

Nun sind die Tage des Lamborghini Aventador also endgültig gezählt. Mit dem Revuelto steht der Nachfolger mit modernem und vor allem besonders leistungsstarken Plug-in-Hybridantrieb schon bereit. Doch die Italiener wissen, was sie ihrem knapp zwölf Jahre und insgesamt über 11.000 mal gebauten V12-Mittelmotor-Sportwagen zu verdanken haben: Zum Produktionsende verabschiedeten sie sich mit dem auf nur 600 Exemplare (350 Coupés, 250 Roadster) limitierten Editionsmodell LP 780-4 Ultimae (siehe Video) vom Aventador.

Nun verlängert Novitec Design die Feierlichkeiten. Der bayerische Tuner spendiert dem Edel-Sportler ein Bodykit, das die ab Werk bereits üppig verteilten Carbon-Komponenten um weitere Kohlefaser-Parts ergänzt. Die Frontschürze erhält gleich zwei zusätzliche Spoiler, und zwar ober- und unterhalb der Lufteinlässe. Letztere weisen an ihren äußeren Vertretern neue Blenden auf, die den Fahrtwind noch gezielter zu den vorderen Bremsen führen sollen. Hinzu kommt eine Fronthaube mit integrierten Luftein- und -auslässen.

Auf Wunsch mit Heckflügel

An den Flanken fallen die neuen Schwelleransätze vor den hinteren Radläufen auf. Und zudem die weiter nach vorn reichenden Lufteinlässe oberhalb der Schulterlinie. Über dem Heck thront auf Wunsch ein Flügel, den Novitec in zwei Größen anbietet.

Beim Räderwerk arbeitet der Tuner wie gewohnt mit dem US-Spezialisten Vossen zusammen. Die Rundlinge im NL4-Design mit Y-Speichen und Zentralverschluss kommen vorn in der Dimension 9 x 20 Zoll und hinten im Format 13 x 21 Zoll zum Einsatz. Es dürfte nicht leicht fallen, sich bei den Rädern für eine der 72 angebotenen Farben zu entscheiden, zumal aus gebürsteten und polierten Oberflächen gewählt werden kann. Fest stehen dagegen die Größen der Reifen: 255/30 ZR20 an der Vorder- und 355/25 ZR21 an der Hinterachse.

Neue Federn, neuer Auspuff

Dass die Räder überhaupt in ihre Behausungen passen, ist angesichts der obendrein installierten Sportfedern bemerkenswert. Die dadurch erzielte Tieferlegung beträgt etwa 35 Millimeter. Das Fahrwerks-Upgrade ist die einzige technische Neuerung neben einer neuen Edelstahl-Abgasanlage, die 19 Kilogramm leichter sein soll als das Serien-Pendant. Auf Wunsch integriert Novitec elektronische Abgasklappen und/oder recht durchlässige Metallkatalysatoren in den Auspuff.

Der ab Werk 780 PS und maximal 720 Newtonmeter starke 6,5-Liter-V12-Sauger bleibt dagegen vorerst unangetastet. Ganz im Gegensatz zum Interieur, das sich "in praktisch grenzenloser Farbenvielfalt und höchster Handwerkskunst" (O-Ton Novitec) umgestalten lässt.

Preise für sein Tuning-Programm nennt Novitec nicht. Billig dürfte es nicht sein, was Menschen, die mindestens 400.000 (Coupé) beziehungsweise 440.000 Euro (Roadster) für das im Handumdrehen ausverkaufte Basisauto ausgegeben haben, nicht weiter stören dürfte.

Fazit

Novitec akzentuiert die Optik des Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, lässt dessen Innenleben aber weitgehend unangetastet. Wir sind gespannt, ob in dieser Hinsicht noch nachgelegt wird. Viel Spielraum zur Verbesserung bleibt nicht: In seiner LP-780-4-Ultimae-Variante dürfte der Aventador technisch weitgehend ausgereizt sein.