Umbau-Anleitung Osram Night Breaker im Wohnmobil LED-Umrüstung für Ducato, Jumper, Boxer & Sprinter

Mit den Night Breaker-Nachrüstleuchten hat Osram vor einem Jahr für Furore in der Auto-Szene gesorgt. Erstmals war es möglich, dank einer Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) zahlreiche Fahrzeuge ganz legal auf modernes LED-Fahrlicht umzurüsten. Alte Halogen-Leuchten raus, moderne LED-Einheiten rein und es wird richtig hell.

Legales LED-Licht jetzt für die meistverkauften Kastenwagen und Wohnmobile

Seit Ende April 2021 gibt es nun weitere Freigaben speziell für Kastenwagen und darauf basierende Wohnmobile. Osram hat für die Modelle Citroën Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter und Peugeot Boxer sowie die auf ihrer Basis aufgebauten Campervans eine Genehmigung erwirkt – bei den Modellen von Citroën /Fiat/Peugeot ab 2014, beim Mercedes Sprinter bei Modellen ab 2018.

Einen detaillierten Bericht zu Technik und Details der Night Breaker-Nachrüstleuchten haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst, hier jedoch soll es um die Praxis gehen: Wie funktioniert der Umbau?

An einem 2020er Clever Move auf Basis eines Citroën Jumper haben wir den Umbau dokumentiert, der identisch auch bei allen Fiat Ducato und Peugeot Boxer der jeweiligen Baujahre funktioniert. Soviel vorab: Es ist wirklich kinderleicht und kann bei Bedarf problemlos auch zwischen Frühstück und Mittagessen auf dem Campingplatz erledigt werden. Gerade einmal zwei Werkzeuge – ein Torx-Dreher und eine Zange – sind bei den "PeuCiFi"-Kastenwagen und -Wohnmobilen notwendig.

Das Ergebnis ist überzeugend

Zum Umbau werden die beiden Scheinwerfer mit wenigen Handgriffen aus dem Fahrzeug ausgebaut, das Leuchtmittel ausgetauscht und die Scheinwerfer wieder montiert. Das Ergebnis begeistert: Strahlend helles Abblendlicht in Tageslichtfarbe, gleichmäßiges und weit reichendes Leuchtfeld, ein echter Quantensprung bei Nachtfahrten. Zum gleichen Fazit gelangte unsere Test-Crew bereits bei einem Einbau der Osram Night Breaker in einem VW Polo, der in diesem Bericht beschrieben ist.

Torsten Seibt Überzeugendes Ergebnis nach dem Umbau: Strahlend helles LED-Licht.

Im Gegensatz zu vielen Pkw, bei denen der Leuchtmittelwechsel zu einer Doktorarbeit ausarten kann, ist bei den von Fiat im Werk Sevel gebauten Geschwistern Ducato/Boxer/Jumper die ganze Geschichte mit wenigen Handgriffen erledigt. Zwei Verschraubungen halten den Scheinwerfer, der nach dem Abstecken der Stromversorgung einfach herausgehoben und dann bequem auf einem Tisch mit dem neuen Leuchtmittel bestückt wird. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge ist ebenfalls in Minutenschnelle erledigt.

Osram Night Breaker LED mit ABG

Nach dem Einbau und der Funktionsprüfung wird es noch ein bisschen bürokratisch: Unter dem Link https://www.osram.de/ledcheck muss die auf der Verpackung der Nachrüstleuchten angegebene Prüfnummer eingegeben werden, anschließend erhält man einen Download-Link für die 14-seitige ABG des Kraftfahrt-Bundesamts. Diese ABG muss ausgedruckt und bei den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht nötig.

In der Bildergalerie haben wir den Umbau der Beleuchtung Schritt für Schritt dargestellt und beschrieben.

Umfrage 38065 Mal abgestimmt Legales LED-Nachrüstlicht – für Sie interessant? Klar, endlich Licht ins Dunkel ohne Stress mit der Rennleitung! Interessiert mich nicht – zu teuer, zu hell, zu trendy! mehr lesen

Fazit

Für verhältnismäßig kleines Geld ist die Umrüstung der originalen, gelblichen Halogenscheinwerfer auf das dramatisch bessere, hellere und weiter reichende LED-Licht von Osram ein Quantensprung, der Nachtfahrten deutlich sicherer macht. Im Gegensatz zu zweifelhaften Billiglösungen von exotischen Anbietern kann man sich außerdem beruhigt darauf verlassen, dass alles legal ist. Und so ganz nebenbei kommt das Wohnmobil mit dem modernen LED-Licht auch ziemlich frisch und schick daher.