Verkehr
Sicherheit

Renault Kangoo/Nissan Townstar Rückruf: Hochdachkombi braucht Kopfschutz

Renault Kangoo/Nissan Townstar Rückruf
Hochdachkombi braucht Kopfschutz

Weil man sich an der Verriegelung der Hecktüren den Kopf stoßen kann, muss an den baugleichen Hochdachkombis eine Schlossabdeckung nachgerüstet werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.10.2025
Als Favorit speichern
Renault Grand Kangoo
Foto: Renault

Renault und Nissan rufen weltweit rund 191.000 Fahrzeuge der nahezu baugleichen Modelle Renault Kangoo und Nissan Townstar zurück. Da man sich an den Verriegelungen der hinteren Schwenktüren den Kopf stoßen und sich verletzen kann, muss hier eine Abdeckung nachgerüstet werden.

Rund 40.000 Autos in Deutschland

Betroffen von diesem Rückruf sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) weltweit 162.680 Renault Kangoo aus dem Bauzeitraum Mai 2020 bis Mai 2025. Auf den deutschen Markt entfallen davon 11.896 Fahrzeuge. Bei Nissan betrifft der Rückruf weltweit 28.115 Autos aus dem gleichen Bauzeitraum. Ob auch baugleiche Modelle des Mercedes Citan von diesem Rückruf erfasst werden, ist bislang nicht bekannt.

Für die Montage der Abdeckung sind in der Werkstatt nur wenige Minuten erforderlich.

Den Nissan-Rückruf führt das KBA unter der Referenznummer 15526R, Nissan selbst hat dafür den Code PN5CD vergeben. Für den Rückruf der Renault-Modelle listet das KBA die Referenznummer 15233R, Renault führt den Rückruf unter dem Code 0EUB.

