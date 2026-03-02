Ford E-Tourneo und E-Transit Courier Modellpflege: Mehr Kilometer für den Kasten

Die kleinsten Kastenwagen von Ford machen künftig mehr Meter. Zum neuen Modelljahr erhalten sowohl der Ford E- Tourneo Courier als auch der E- Transit Courier eine größere Batterie und zusätzliche digitale Funktionen. Die nutzbare Kapazität steigt von 43 auf 46 Kilowattstunden. Der effektiv relativ geringe Zuwachs soll bei der Reichweite dennoch deutlich zu spüren sein, verspricht Ford; sie soll um mehr als zehn Prozent steigen. Die neuen WLTP-Werte: Für den E-Tourneo Courier werden nun bis zu 320 Kilometer Reichweite angegeben, der E-Transit Courier kommt auf bis zu 334 Kilometer.

Größere Batterie An den Ladeleistungen ändert sich nichts. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule laden E-Tourneo und Transit Courier mit bis zu 100 kW. Innerhalb von zehn Minuten sollen sich über 100 Kilometer nachladen lassen, der Ladebereich von 10 bis 80 Prozent soll in unter 30 Minuten aufgefüllt sein. Beide Modelle unterstützen die Vorkonditionierung der Batterie vor dem Ladevorgang, um am Schnelllader mit voller Leistung Strom tanken zu können.

Ebenfalls serienmäßig ist künftig ein 5G-Modem an Bord. Es verbessert die Datenanbindung während der Fahrt, ermöglicht stabileres Audio-Streaming und bildet die Basis für cloudgestützte Dienste. Ergänzend wurde der Müdigkeitswarner weiterentwickelt. Das System analysiert Anzeichen nachlassender Aufmerksamkeit und weist den Fahrer auf empfohlene Pausen hin; Grund dafür ist eine neue EU-Vorschrift.

Identischer Antrieb Bei den Courier-Modellen unterscheiden sich Pkw- und Transporter-Ausführung technisch nicht im Antrieb. In beiden Fällen arbeitet eine Elektromaschine mit 100 kW beziehungsweise 136 PS, die ihre Kraft an die Vorderachse abgibt. Im Fahrbericht des E-Transit Courier hinterließ der kompakte Transporter einen ordentlichen Eindruck. Für ein Fahrzeug dieser Klasse fällt der Federungskomfort ausgewogen aus. An der Lenkung gibt es ebenfalls wenig auszusetzen. Sie ist vergleichsweise direkt übersetzt und arbeitet präzise.

Im Vergleich zu leistungsstarken Elektro-Pkw wirkt der Antritt zurückhaltender, fällt für das Segment jedoch energisch aus. Der Spurt von null auf 100 km/h gelingt in neun Sekunden – ein Wert, der im Umfeld kompakter Hochdachkombis respektabel ist. Die für Elektrofahrzeuge typische spontane Leistungsentfaltung vermittelt insbesondere beim Überholen oder beim Einfädeln auf Schnellstraßen ein subjektiv höheres Dynamikempfinden. Bei 145 km/h wird die Höchstgeschwindigkeit elektronisch begrenzt. Auch bei höherem Tempo bleibt das Geräuschniveau niedrig, sowohl was den Antrieb als auch die Windgeräusche betrifft.

Marktstart und Preis Beide Modelle können ab sofort mit dem Batterie-Upgrade bestellt werden. Die Preise beginnen für den E-Transit Courier bei 35.617 Euro, beim E-Tourneo Courier geht es bei 36.830 Euro los. Das sind jeweils rund 1.000 Euro mehr als zum Marktstart vor einem Jahr.