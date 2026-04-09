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Caddy eHybrid: Wie alltagstauglich ist die Reichweite?

Caddy eHybrid
122 km rein elektrisch – reicht das?

Der VW Caddy eHybrid bietet bis zu 122 km elektrische Reichweite. Wie schlägt sich der Plug-in-Hybrid im Alltag und welche Vorteile bietet er für Familien und Dienstwagenfahrer?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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VW Caddy Pkw 2026
Foto: VW

Der VW Caddy eHybrid kombiniert einen 1,5-Liter-TSI-Benzinmotor mit einem Elektromotor, der von einer Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 19,7 kWh gespeist wird. Diese Konfiguration ermöglicht eine Systemleistung von 150 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Die rein elektrische Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 122 Kilometer, was ihn besonders für den urbanen Einsatz attraktiv macht. Der kombinierte Verbrauch liegt bei 1,7 Litern Benzin und 14,4 kWh Strom pro 100 Kilometer.

Steuerliche Vorteile für Dienstwagenfahrer

Ein großer Vorteil des Caddy eHybrid liegt in den steuerlichen Erleichterungen. In Österreich fällt keine NoVA (Normverbrauchsabgabe) an, da die CO₂-Emissionen im WLTP-Zyklus unter den relevanten Grenzwerten liegen. Für Dienstwagenfahrer ist der Sachbezug auf 1,5 % reduziert, was ihn zu einer kosteneffizienten Wahl für Unternehmen macht. Diese Vorteile machen den Caddy eHybrid besonders interessant für Flottenmanager und Selbstständige.

Vergleich mit anderen Modellen

Im Vergleich zu anderen Plug-in-Hybriden in der Klasse der Hochdachkombis bietet der Caddy eHybrid eine der höchsten elektrischen Reichweiten. Modelle wie der Opel Combo-e Life oder der Peugeot e-Rifter können hier nicht mithalten. Auch in puncto Ladezeit überzeugt der Caddy: Mit einer Ladeleistung von bis zu 7,2 kW kann die Batterie in etwa drei Stunden vollständig geladen werden.

Alltagstauglichkeit und Kosten

Die Alltagstauglichkeit des Caddy eHybrid zeigt sich nicht nur in seiner Reichweite, sondern auch in seiner Flexibilität. Mit bis zu sieben Sitzplätzen und einem großzügigen Kofferraumvolumen von bis zu 3.105 Litern (in der Maxi-Version) eignet er sich sowohl für Familien als auch für den gewerblichen Einsatz. Die Einstiegspreise beginnen bei etwa 35.000 Euro, wobei die genaue Ausstattung und Optionen den Endpreis beeinflussen können.

Fazit

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