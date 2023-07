Die amerikanische Porsche-Tuningschmiede Gunther Werks hat den Ruf, Hochleistungsfahrzeuge zu bauen, die sich nicht nur durch ihre besondere Optik, sondern auch durch ihre Leistungswerte auszeichnen. Das neueste im Kundenauftrag gefertigte Einzelstück trägt den Namen Bubblegum und geht an einen Sammler im Vereinigten Königreich. Der Name bezieht sich auf die pinke Lackierung, die aus einem speziellem dreistufigen rosa Perlglanzton mit einem ultrafeinen metallischen Schimmer besteht.

Möglicherweise hat sich der Kunde von Porsches Motorsportgeschichte und der farblich etwas dezenteren "Rosa Sau" inspirieren lassen. Ein Streifen aus Karbonfaser verläuft in der Mitte des Fahrzeugs und hebt sich so von der hellen Lackierung ab. Auf den Heckdeckel montieren die Amerikaner einen mächtigen Spoiler mit integrierten Lufteinlässen, die eine Kühlung des Motors ermöglichen.

"Kaugummibolide" mit manuellem Sechsgang-Getriebe

"Bubblegum" ist das erste Modell von Gunther Werks, das außerhalb der USA vorgestellt wird. Das Unternehmen möchte nun auch in Europa umgebaute Porsche 911 verkaufen. Zur Erinnerung an den Namen dieser kräftigen Farbe ist dieser als edler Schriftzug auch in die Einstiegsleiste eingelassen. Dieser Sportwagen ist auch der erste Rechtslenker von Gunther Werks.