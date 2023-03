Prior Design PD-RS800 Audi RS Q8 auf Anabolika

Sie sind der Ansicht, ein Audi RS Q8 tritt im Serienzustand optisch zu zurückhaltend auf? Ihnen kann geholfen werden, und zwar von so ziemlich allen Tunern, die sich in der Leistungs- und Preiskategorie dieses Power-SUVs tummeln. Zu diesem Zirkel gehört inzwischen auch Prior Design, das ein insgesamt 18.210 Euro teures und aus einem Glasfaser-Dura-Flex-Gemisch gefertigtes Widebody-Kit für den RS Q8 auflegt.

Vorn beginnt es relativ harmlos. Unter die Serienschürze klemmt der Tuner aus Dinslaken eine neue Spoilerlippe und um die äußeren Lufteinlässe spannt er einen anders gestalteten Rahmen. Der Motorhaubenaufsatz erfüllt nur optische Zwecke. Ähnliches gilt für jene Teile auf den vorderen Kotflügeln, die aussehen, als wären sie Luftauslässe. Womit wir bereits an den Flanken sind, an denen massive Kotflügelverbreiterungen die Räder außen überdecken. Neu gestaltete Schwelleraufsätze schaffen die optische Verbindung zwischen den vorderen und hinteren Widebody-Elementen.

Hinten ist viel los

Am Heck des Audi RS Q8, der nach dem Prior-Umbau PD-RS800 heißt, ist dagegen ordentlich was los. An der Heckschürze befestigt die Truppe aus Nordrhein-Westfalen Seitenteile als Abschlüsse der Kotflügelverbreiterungen, in deren Zentrum klemmt sie einen neuen Diffusor. Unterhalb der Heckleuchten sind an deren äußeren Rändern neue Finnen zu erkennen. Ein bis zwei Stockwerke weiter oben sind Spoiler sowohl an der hinteren Abrisskante der Heckklappe als auch an der Dachkante zu erkennen.

Wer möchte, kann sich von Prior Design eine Akrapovič-Abgasanlage unter den RS Q8 schnallen lassen. Die große Lösung wäre dabei ein Auspuff mit Klappensystem, mit dem die Fahrerin oder der Fahrer vom Lenkrad aus Einfluss auf die Lautstärke nehmen kann. Apropos große Lösung: Die 23-Zoll-Felgen stammen von Z-Performance Wheels und tragen ringsum Continental-Sportcontact-6-Reifen der Dimension 295/35 ZR23.

Bisher ohne Zusatz-Power

Über eine Leistungssteigerung ist bisher nichts bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte der Vierliter-Biturbo-V8 des SUV-Hammers weiterhin 600 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern liefern. Aber vielleicht kommt da noch etwas nach. Möglicherweise nimmt sich Prior Design ja die eigene Modellbezeichnung zu Herzen und kitzelt irgendwann 800 PS aus dem RS Q8 aka PD-RS800 heraus.

Fazit

Mit seinem PD-RS800 präsentiert Prior Design einen Audi RS Q8, der reichlich Anabolika geschluckt zu haben scheint. Allerdings wirkt sich das Doping bislang nur optisch aus; über eine Leistungssteigerung ist nichts bekannt.