Shelby-Tuning: 1.431 PS zum vergleichsweise kleinen Preis

Der Ford Mustang Shelby GT500 gilt als eines der fahrdynamischsten Modelle der Mustang-Baureihe. Sein hochdrehender 5,2-Liter-V8 ist vorrangig wegen seiner Charakteristik und seines Klangs beliebt. Doch der US-Tuner Fathouse Performance zeigt mit dem 1400R Twin Turbo Package, wie viel zusätzliches Potenzial in diesem Motor steckt.

Im Serienzustand setzt der GT500 auf einen frei atmenden V8-Motor mit 771 PS, der seine Kraft bei hohen Drehzahlen entwickelt. Für das 1400R-Paket ersetzt Fathouse Performance dieses Konzept durch ein Twin-Turbo-System.

Mit dem Ethanol-Kraftstoff E85 erreicht der modifizierte Motor eine Spitzenleistung von 1.436 PS und ein Drehmoment von 1.341 Nm. Die neue Aufladung sorgt dafür, dass der Motor über das gesamte Drehzahlband deutlich stärker beschleunigt und seine maximale Leistung erst in sehr hohen Regionen erreicht. Wird der GT500 1400R stattdessen mit dem in den USA üblichen 93-Oktan-Benzin gefahren, stehen immer noch rund 900 PS zur Verfügung.

Der Motor wird in mehr als 25 Bereichen verstärkt Um sicherzustellen, dass der V8 die enorme Mehrleistung dauerhaft aushält, verstärkt Fathouse Performance den Motor an mehr als 25 Stellen. Dazu gehören geschmiedete Bauteile im Inneren des Motors, stabilere Lager und zusätzliche Befestigungen.

Auch die gesamte Peripherie um den Motor herum wird angepasst. Neue Abgaskrümmer, ein deutlich leistungsfähigeres Kraftstoffsystem und größere Einspritzdüsen unterstützen die erhöhte Kraftstoff- und Luftzufuhr. Zudem erhält der GT500 1400R ein optimiertes Kühlsystem, das die hohen Temperaturen unter Kontrolle hält. Der Titan-Auspuff verringert das Gewicht und verleiht dem Fahrzeug einen markanten Sound.

Tuning für mehr Kontrolle bei extremen Leistungen Damit das Fahrzeug trotz der extremen Motorleistung sicher fahrbar bleibt, überarbeiten die Tuning-Experten das Fahrwerk. Es soll mehr Stabilität und präzisere Reaktionen bei hohen Geschwindigkeiten bieten. Ein integrierter Überrollkäfig soll die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Verwindungssteifigkeit der Karosserie verbessern.

Für ausreichende Verzögerung sorgt eine große Brembo-Bremsanlage. Äußerlich bleibt der 1400R vergleichsweise zurückhaltend. Ein leichtes Carbon-Karosseriekit unterstreicht zwar den sportlichen Charakter, doch große Spoiler oder besonders markante Aerodynamik-Elemente gibt es nicht.

120.250 Euro für ein Fahrzeug mit Hypercar-Werten Fathouse Performance bietet den vollständig aufgebauten GT500 1400R für umgerechnet rund 120.250 Euro an. Angesichts der technischen Daten bewegt sich das Fahrzeug damit in einem Preisbereich, der weit unter vergleichbaren Modellen liegt. Fahrzeuge mit ähnlichen Leistungswerten sind normalerweise im sehr exklusiven und deutlich teureren Segment angesiedelt.