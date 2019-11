Thor 24 4.000 PS-Monster mit V24-Motor

Was macht ein Multimillionär, wenn er Langeweile hat? Die einen stellen sich in Insta-Stories zur Schau, die anderen reisen um die Welt und der Amerikaner Mike Harrah baut den stärksten Semi-Truck der Welt. Genau sieben Jahre lang hat der Besitzer und Erbauer von Golfplätzen, Restaurants, Hotels und vielem mehr an seiner „Holy Mother of Metal“ geschraubt. Herausgekommen ist ein wahres PS-Monster mit 4.030 PS, das den Namen Thor24 trägt.

Warum Thor? Ganz einfach: Seine massive Leistung hat laut Mike keinen anderen Namen zugelassen. Und warum 24? Wegen seiner in V-Formation angeordneten 24 Zylinder. Genauer gesagt handelt es sich bei dem gewaltigen Motorblock, der am Ende der Umbauten 2,44 Meter lang und 2,44 Meter hoch ist, um einen V24-71 Detroit Diesel Motor. Die 71 steht an dieser Stelle für Kubikzoll pro Zylinder, sprich das gesamte Aggregat verfügt über 24 Brennkammern mit je 1,16 Litern Hubraum, also fast 28 Litern Gesamt-Hubraum. Der Motor stammt aus einer 90 Meter-Yacht und hat sogar noch einen Zwilling. Ursprünglich wollte Mike beide Motoren in einem Lkw verbauen. Doch selbst ihm war schon auf dem Papier das Gewicht und das Drehmoment zu hoch. Der zweite Motor wird aktuell in das neueste Mike-Werk namens Medusa verpflanzt. Doch dazu in knapp zwei Jahren mehr.

6,4 Millionen Euro Baukosten

2018 THOR24 Mike Harrah wirkt auf den ersten Blick nicht gerade so, als wenn er Hotels, Golfplätze und vieles mehr besitzen würde.

Der nicht gerade wie ein Millionär, sondern vielmehr wie der Frontmann einer ZZ Top-Tribute-Band aussehende Mike Harrah hat sich entgegen vieler Kritiker dazu entschieden, den Motor vor die Fahrerkabine zu setzen. Eine Kabine, die aus einem 1979er Peterbilt 359 stammt und von ihm ein wenig verlängert wurde. Als klar war, was hinter dem gewaltigen Nachbau eines 1933er Ford Coupé-Grills zum Einsatz kommt, startete die Arbeit an Thor24.

Vier Männer schraubten, schweißten und schwitzten sieben Jahre lang für Mikes Traum. Und es hat sich gelohnt. Zugegebener Maßen noch nicht direkt finanziell, da die Baukosten in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro doch recht hoch ausgefallen sind (er ist aktuell noch zu kaufen. Preis unbekannt). Doch ist Mike schon die eine oder andere Runde mit dem 13 Meter langen und 14,5 Tonnen schweren Thor24 gefahren.

Die einzigen Probleme sollen laut Mike das Bremsen und Kurvenfahren sein. Ein Fuß sollte stets auf der Bremse stehen, da das gewaltige Drehmoment den Truck ständig nach vorn treiben möchte. Zudem ist die Sicht nach vorn stark eingeschränkt, so dass bei der bis zu 209 Kilometer pro Stunde schnellen Geradeausfahrt auf die nach vorn ausgerichteten Kameras vertraut werden muss. Für eine spontane Vollbremsung stehen vier Drag-Bremsfallschirme mit einem Durchmesser von jeweils 3,7 Metern zur Verfügung. Die Stromversorgung übernimmt ein Flugzeughilfstriebwerk, da der voll ausgebaute Lkw über sieben Heimkinoleinwände und eine äußerst leistungsstarke Musikanlage verfügt.

Fazit

Solange es Menschen wie Mike Harrah gibt, wird es spektakuläre Eigenbauten mit Unmengen an Leistung und noch schrägeren Designs geben. Mit Vernunft hat dies nicht zu tun – mit Liebe zur Technik dafür umso mehr.