Weit ausladende Radlaufverbreiterungen dehnen die Spur um 60 Millimeter an jeder Achse. Das schafft Platz für 21 Zoll große Schmiedefelgen, die vorn mit 285/30er-Pneus und hinten mit 305/30er-Walzen kombiniert werden. Für eine harmonische Verbindung der dicken Radläufe sorgen neue Seitenschwellerverkleidungen, die hinter den Vorderrädern große Bargeboards zur Luftberuhigung tragen. Bei über 1.000 PS Leistung kann man auch nicht genug Abtrieb haben. Dafür sorgt vorn ein "Autobahn" getaufter Spoiler. Die aerodynamische Balance sichert am Heck ein großer Spoiler auf dem Kofferraumdeckel. Damit der Tesla auch als Dark Knight durchgeht, hüllt er sich in eine mattschwarze Lackierung, an der nur die in Sichtcarbon gehaltenen Spoiler Akzente setzen.