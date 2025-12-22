Venuum Rolls Royce Dawn Widebody Tuning: Das hat der Dawn nicht verdient

Menschen, denen ein Rolls-Royce von der Stange zu stilvoll ist, konnten bei einschlägigen Tunern schon immer entsprechende Umbauten im Gangsta-Rapper-Style bestellen. In diese Riege reiht sich nun auch der in Dubai ansässige Tuner Venuum ein, der in Kooperation mit dem US-Tuner Creative Bespoke eine Kleinserie des Rolls-Royce Dawn im wüst verbreiterten Porzellan-Look auflegt. Das ist noch nicht alles, denn das Interieur verlangt ebenfalls nach starken Nerven.

600 PS wechseln die Farbe Basis der "Verschönerung" ist der Rolls-Royce Dawn in der Black-Badge-Ausführung. Das viersitzige und zweitürige Cabrio wurde 2015 vorgestellt und bis 2023 gebaut, ab 2017 kam der kräftig eingeschwärzte Black Badge mit stärkerem Zwölfzylinder (600 PS, 900 Newtonmeter) hinzu. Das mit dem Schwarz kann man nach der Radikalkur von Venuum getrost vergessen, denn jetzt ist mattes Weiß angesagt.

Die Radhäuser bekommen aufgesetzte Verbreiterungen im Batmobil-Stil, die Kühllufteinlässe sind durch Kunststoffplatten mit Dreiecksmuster belegt. Selbst die Spirit of Ecstasy bleibt nicht verschont, die weltberühmte Kühlerfigur ist im transparenten Porzellan-Look ausgeführt und von innen beleuchtet. Weiter geht der wilde Widebody-Ritt mit den extrem nach außen gezogenen Schwellerverkleidungen und hinteren Verbreiterungen, die unerklärlicherweise vorzeitig enden und das normalbreite Fahrzeugheck herauslugen lassen.

Dieses Heck wurde auch Sachen Beleuchtung nicht vergessen, statt den skulpturalen, chromeingefassten Rückleuchten ziert nun ein über die gesamte Breite verlaufendes LED-Leuchtenband den Rücken des Rolls-Royce. Eine Schürze mit angedeutetem Diffusor rahmt die zwei Endrohre mit Tuning-Blenden ein.

Hermès-Style mit orangem Leder Innen wird der Auftritt nicht unbedingt leiser, im Gegenteil. Das komplette Interieur ist mit orangefarbenem Leder verkleidet, die Perforierung soll die britische Nationalflagge "Union Jack" symbolisieren. Creative Bespoke bezeichnet die Lederausstattung als "Hermès-Style", passend dazu gibt es auch noch eine orangefarbene Reisetasche. Die Gurte in zweifarbiger Ausführung ziert ein Creative-Bespoke-Schriftzug.

Wer jetzt Appetit bekommen hat und zur dicken Hip-Hop-Goldkette das passende Auto sucht: Ein Exemplar der angekündigten 25 Modelle ist gerade bei Creative Bespoke in den USA im Angebot. Basierend auf einem Dawn Black Badge aus dem Jahr 2020 und mit 7.652 Kilometer Laufleistung gibt es den mattweißen Zwölfzylinder für schlanke 719.850 Dollar zu kaufen. Möglicherweise gibt es eine Sonnenbrille gratis dazu.