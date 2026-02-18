Wie Hennessey den F-250 fürs Gelände rüstet

Der VelociRaptor 1200 basiert auf dem Ford F-250 Lariat, der bereits ab Werk mit einem 6,7-Liter-V8-Turbodiesel ausgestattet ist. Mit 500 PS und einem Drehmoment von 1.200 lb-ft bietet der Motor mehr als genug Leistung für anspruchsvolle Offroad-Abenteuer. Hennessey hat sich jedoch entschieden, den Motor unangetastet zu lassen und stattdessen die Fahrwerks- und Chassiskomponenten zu optimieren.

Offroad-Performance im Fokus Das Herzstück der Modifikationen ist das 5-Zoll-BDS-Lift-Kit, das in Kombination mit Fox 2.5-Dämpfern mit DSC-Technologie für eine verbesserte Bodenfreiheit und optimale Federung sorgt. Die 37-Zoll-Offroad-Reifen auf 18-Zoll-Felgen bieten zusätzlichen Grip und Stabilität, selbst in schwierigem Gelände. Diese Kombination macht den VelociRaptor 1200 zu einem der leistungsfähigsten Offroad-Pickups auf dem Markt.

Exklusives Design Hennessey hat den VelociRaptor 1200 mit einer Vielzahl von Carbon-Elementen ausgestattet, darunter eine belüftete Motorhaube, Kotflügelverbreiterungen und Spiegelkappen. Edelstahl-Stoßfänger mit integrierten LED-Leuchten und eine 50-Zoll-Lichtleiste runden das Design ab. Diese Elemente sind nicht nur funktional, sondern verleihen dem Fahrzeug auch eine aggressive und luxuriöse Optik.

Innenraum und Komfort Im Innenraum setzt Hennessey auf maßgeschneiderte Ledersitze mit Alcantara-Akzenten und roten Ziernähten. Wetterfeste Fußmatten und eine individuelle Seriennummer unterstreichen die Exklusivität des Fahrzeugs. Trotz der Offroad-Ausrichtung bietet der VelociRaptor 1200 den Komfort eines Premium-Pickups.

Preis und Verfügbarkeit Mit einem Basispreis von 63.035 USD für den Ford F-250 Lariat und zusätzlichen 54.500 USD für die Hennessey-Modifikationen ist der VelociRaptor 1200 kein Schnäppchen. Die limitierte Auflage von 250 Exemplaren macht ihn jedoch zu einem begehrten Sammlerstück. Käufer können das Fahrzeug über autorisierte Ford-Händler erwerben, wobei eine dreijährige Garantie im Preis inbegriffen ist.