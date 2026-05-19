Zeigt Ram hier einen neuen Rumble Bee: Schwarz-gelb, Burnouts, V8-Sound

Ram veröffentlicht ein YouTube-Video mit UFC-Präsident Dana White und packt die eigentliche Pointe ans Ende: Ein Ram im schwarz-gelben Look wirbelt im Drift Reifenqualm auf. Die Bilder zeigen Donuts, dicke Gummispuren und eine klare Performance-Inszenierung auf abgesperrter Strecke.

Das Fahrzeug trägt auffällige "Bee"-Merkmale: gelbe Frontpartie, schwarze Haube mit gelbem Mittelstreifen und ein Waben-/Grafikmotiv an der Seite. Einen Schriftzug "Rumble Bee" zeigt Ram im Clip nicht.

Bumble Bee / Rumble BeeDer Bumble Bee (mit "B") ist ein historischer Dodge-Beiname/Sondermodell aus der Muscle-Car-Ära (Ende 1960er/Anfang 1970er), bekannt für die schwarz-gelben Akzente. Der Rumble Bee (mit "R") kam deutlich später: Mitte der 2000er-Jahre als auffällige Sonderedition auf Basis des Ram 1500. Gemeinsam ist beiden die Bienen-Optik – der Kontext ist aber ein anderer: dort Muscle Car, hier Street-Truck. Das Video verrät den Namen nicht – und auch nicht das Modell Ram hält sich im gesamten Video mit Fakten zurück. Weder nennt der Hersteller eine Modellbezeichnung noch zeigt er Einblendungen zu Motor, Leistung oder Fahrwerk. Klanglich könnte es sich bei dem Triebwerk um einen kompressorgeladenen V8 handeln. Und während des Videos ist der größte Teil des Fahrzeugs meistens von Reifenqualm verdeckt.

Dana WhiteDana White führt als Präsident der US-Kampfsportliga UFC (Ultimate Fighting Championship) eine der reichweitenstärksten Sportmarken der USA. Die UFC veranstaltet Mixed-Martial-Arts-Events (MMA) und erreicht mit ihren Shows weltweit ein Millionenpublikum. US-Berichte: Rumble Bee als wahrscheinlichster Kandidat Mehrere Berichte aus den USA ordnen die schwarz-gelbe Bienen-Optik sofort dem Namen Rumble Bee zu. Das passt zur Historie und zur Art, wie Ram das Thema aufzieht: weniger Nutzwert, mehr Straßen-Show. Ob Ram nur eine Lackierung als Signal setzt oder ein echtes Sondermodell vorbereitet, bleibt offen. Eine Bestätigung steht aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Was Ram mit dem Teaser erreichen dürfte Ram setzt auf maximale Wiedererkennbarkeit: Farbe, Grafik und Stunt-Fahrten sollen die Fanbasis in Bewegung bringen. Gleichzeitig spart sich der Hersteller jede konkrete Ansage – und treibt damit die Spekulation an. Für Käufer und Fans zählt jetzt die nächste offizielle Info: Kommt ein Sondermodell, muss Ram klären, auf welcher Baureihe es basiert und welche Technik darunter steckt.

Ram Schwarzgelb, Überrollbügel, abgedeckte Ladefläche - und viel Qualm: Hier könnte Ram einen neuen Rumble Bee andeuten.