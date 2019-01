Euro 6d-Temp und Skoda, das ist noch keine besonders harmonische Beziehung. Immerhin wächst das Angebot, inzwischen werden alle sieben derzeit erhältlichen Baureihen mit Motoren ausgeliefert, die nach der Abgasnorm zertifiziert sind: Citigo, Fabia, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid und Superb. Allerdings führt die zögerliche Umstellung dazu, dass einzelne Modelle mit deutlich weniger Motorvarianten erhältlich sind als von der VW-Konzerntochter gewohnt. Oder dass sich innerhalb der Baureihen die Abgasnormen unterscheiden. Beispiel Superb: Während die Benziner nach Euro 6d-Temp eingestuft sind, tragen die bislang Diesel nur das Euro-6c-Label.

Die Euro-6d-Temp-Dieselpalette wächst

Vorbildhaft präsentiert sich ausgerechnet der kleinste Motor der Marke: Der Einliter-Dreizylinder-Benziner, den Kenner des VW-Motorenregals unter dem internen Kürzel EA211 kennen. Im Citigo leistet er ohne Aufladung 44 und 55 kW (60 und 75 PS). Im Fabia kommt die 55-kW-Version ebenso zum Einsatz wie die aufgeladene Variante mit 70 und 81 kW. Diese beiden Leistungsstufen stecken auch im Rapid. Auch die Erdgas-Variante des Dreizylinders, die im Citigo eingesetzt wird, ist inzwischen nach Euro 6d-Temp zertifiziert.

Bei den größeren Baureihen hat Skoda zum Jahresende vor allem in Sachen Dieselmotoren nachgelegt. Seit Dezember trägt der Octavia RS nicht nur als Benziner, sondern auch in der Selbstzünder-Version das Euro-6d-Temp-Siegel. Auch der neue Kodiaq RS TDI mit 176-kW-Diesel hat die begehrte Einstufung erhalten. Ansonsten sind einige 110 kW starke Modellvarianten mit Offroad-Styling neu in der Liste: Octavia Scout 2.0 TDI, Karoq Scout 1.5 TSI 4x4 und 2.0 TDI 4x4 sowie Kodiaq Scout 1.5 TSI ACT 4x4.

Foto: Hans-Dieter Seufert Drei Motorvarianten des Skoda Karoq erfüllen aktuell Euro 6d-Temp.

Noch drängt die Zeit nicht allzu sehr, schließlich wird Euro 6d-Temp erst ab dem 1. September 2019 für alle Neuwagen zur Vorschrift. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen lediglich bei Typ-Neuzulassungen die verschärften Emissionsrichtlinien eingehalten werden. Die besagen, dass neue Autos erstmals nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße die Abgasvorschriften einhalten müssen. Allerdings gibt es einen Umrechnungsfaktor bei Stickoxiden: Euro-6d-Temp-Autos dürfen im realen Leben das 2,1-fache des Prüfstandswertes ausstoßen. Ab 2021 gilt dann die richtige Euro-6d-Abgasnorm, die nur noch das 1,5-fache erlaubt.

Wer künftig ein nach Euro 6d-Temp genormtes Autos kauft, hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch sich selbst – gerade dann, wenn es sich um einen Diesel handelt. Schließlich drohen in immer mehr Städten Fahrverbote für Selbstzünder und niemand kann heute sagen, wie lange Dieselautos, die höchstens nach Euro 6c eingestuft sind, davon noch verschont bleiben. Außerdem kann der Euro-6d-Temp-Vermerk im Fahrzeugschein bares Geld wert sein: Er hält den Wert des Autos stabil, was beim Wiederverkauf spürbare Vorteile mit sich bringen dürfte.

Skoda-Modelle mit Euro 6d-Temp, Stand 11.01.2019

Modell Antriebsart Hubraum in cm³ Leistung in kW am Markt seit Citigo 1.0 MPI Otto 999 44 Jul 18 Citigo 1.0 MPI Otto 999 55 Jul 18 Citigo 1.0 G-Tec Erdgas 999 50 Okt 18 Fabia 1.0 MPI Otto 999 55 Jul 18 Fabia 1.0 TSI Otto 999 70 Jul 18 Fabia 1.0 TSI Otto 999 81 Jul 18 Fabia Combi 1.0 MPI Otto 999 55 Jul 18 Fabia Combi 1.0 TSI Otto 999 70 Jul 18 Fabia Combi 1.0 TSI Otto 999 81 Jul 18 Rapid Spaceback 1.0 TSI Otto 999 70 Jul 18 Rapid Spaceback 1.0 TSI Otto 999 81 Jul 18 Rapid Limousine 1.0 TSI Otto 999 70 Jul 18 Rapid Limousine 1.0 TSI Otto 999 81 Jul 18 Octavia 1.0 TSI Otto 999 85 Jul 18 Octavia 1.5 TSI ACT Otto 1498 110 Jul 18 Octavia 2.0 TSI Otto 1984 140 Sep 18 Octavia RS Otto 1984 180 Okt 18 Octavia 1.6 TDI Diesel 1598 85 Jul 18 Octavia 2.0 TDI Diesel 1968 110 Sep 18 Octavia RS TDI Diesel 1968 135 Dez 18 Octavia Combi 1.0 TSI Otto 999 85 Jul 18 Octavia Combi 1.5 TSI ACT Otto 1498 110 Jul 18 Octavia Combi 2.0 TSI Otto 1984 140 Sep 18 Octavia Combi RS Otto 1984 180 Okt 18 Octavia Combi 1.6 TDI Diesel 1598 85 Jul 18 Octavia Combi 2.0 TDI Diesel 1968 110 Sep 18 Octavia Combi RS TDI Diesel 1968 135 Dez 18 Octavia Scout 2.0 TDI Diesel 1968 110 Okt 18 Superb 1.5 TSI ACT Otto 1498 110 Nov 18 Superb 2.0 TSI Otto 1984 200 Nov 18 Superb Combi 1.5 TSI ACT Otto 1498 110 Nov 18 Superb Combi 2.0 TSI Otto 1984 200 Nov 18 Karoq 1.0 TSI Otto 999 85 Jul 18 Karoq 1.5 TSI Otto 1498 110 Sep 18 Karoq 1.6 TDI Diesel 1598 85 Jul 18 Karoq 2.0 TDI Diesel 1968 110 Okt 18 Karoq Scout 1.5 TSI 4x4 Otto 1498 110 Dez 18 Karoq Scout 2.0 TDI 4x4 Diesel 1968 110 Dez 18 Kodiaq 1.5 TSI ACT Otto 1498 110 Nov 18 Kodiaq 2.0 TDI Diesel 1968 110 Sep 18 Kodiaq 2.0 TDI Diesel 1968 140 Nov 18 Kodiaq RS TDI Diesel 1968 176 Dez 18 Kodiaq Scout 1.5 TSI ACT 4x4 Otto 1498 110 Dez 18 Kodiaq Scout 2.0 TDI Diesel 1968 110 Sep 18 Kodiaq Scout 2.0 TDI Diesel 1968 140 Nov 18