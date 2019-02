In den vergangenen Monaten hat sich bei VW viel getan in Sachen Euro 6d-Temp. Inzwischen ist fast jede Baureihe mit den sauberen Motoren zu haben, nur der Amarok ist noch nicht soweit. Vor allem Dieselfahrer dürfen sich über ein deutlich umfangreicheres Angebot freuen, da nun auch der 2.0 TDI mit 110 kW (in manchen Baureihen kommt er auch in einer 140-kW-Leistungsstufe zum Einsatz) das Euro-6d-Temp-Siegel erhält. Beim T6 erhielt nun auch die 84-kW-Variante des Zweiliter-TDI den begehrten Status.

VW hat bei den SUVs nachgelegt

In jüngster Vergangenheit hat VW endlich auch bei den bislang so stark vernachlässigten Volumenbaureihen aufgeholt, vor allem bei den SUVs. Bei T-Cross, T-Roc und Tiguan wurde das Angebot an Euro-6d-Temp-Triebwerken in den vergangenen Wochen stark aufgestockt. Ähnlich beim Passat, dessen 200 kW starker 2.0-TSI-Benziner nun auch diese Einstufung hat – übrigens weiterhin im Gegensatz zu allen Dieseltriebwerken.

1/38 Benziner: VW Up 1.0 mit 44 kW und 55 kW sowie 1.0 TSI mit 66 kW erfüllen Euro 6d-Temp. Foto: Hans-Dieter Seufert

Neuerdings erfüllen auch die ersten Sportmodelle der Marke Euro 6d-Temp. Namentlich der Polo GTI mit 147 kW, der Golf GTI Performance mit 180 kW, der GTI TCR mit 213 kW und der Golf R mit 221 kW. Auch die andere Seite des Leistungsspektrums – der Eco-Up mit 50 kW starkem Erdgasmotor – ist nach der Abgasnorm zertifiziert. Apropos Erdgas: Neuerdings tragen auch der Polo TGI mit 66 kW und der Golf TGI mit 96 kW das Euro 6d-Temp-Siegel. Hinzu kommt der Erdgas-Caddy mit 81 kW.

Zwischenstufe zur richtigen Euro-6d-Abgasnorm

VW hat aber weiterhin Zeit, seine Palette auf die neuen Vorschriften umzustellen. Erst ab 1. September 2019 wird Euro-6d-Temp für alle neu zugelassenen Autos Pflicht. Bis dahin gilt dies nur für die Typzulassung komplett neu entwickelter Fahrzeuge. Die Abgasnorm zeichnet sich dadurch aus, dass Autos erstmals ihr Abgasverhalten bei realen Tests auf der Straße nachweisen müssen. Bis Jahresende 2020 dürfen sie bei diesen RDE-Tests das 2,1-fache des Prüfstandswertes emittieren, danach im Rahmen der richtigen Euro-6d-Norm nur noch das 1,5-fache.

Vor allem Dieselkäufer sollten in Zukunft genau darauf achten, welche Abgasnorm ihr Auto erfüllt – und im Zweifel zu einem Euro-6d-Temp-Modell greifen. In Zeiten, in denen in immer mehr Städten Diesel-Fahrverbote drohen, dürfte man mit einem solchen Selbstzünder noch lange auf der sicheren Seite sein. Aber auch alle anderen Autofahrer profitieren von der effizienten Abgasreinigung ihrer Fahrzeuge. Nicht nur durch ein besseres Gewissen der Umwelt gegenüber, sondern auch durch eine bessere Wertstabilität.

