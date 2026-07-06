Alpina strebt nach oben: Kein Platz mehr für 3er und 5er

Unter der Ägide der Familie Bovensiepen baute Alpina feine Automobile, die sich über das nahezu gesamte Produktportfolio von BMW erstreckten. Legendär und extrem gefragt waren dabei auch die Alpina-Varianten von BMW 3er, BMW 4er und auch dem 5er.

BMW Alpina strebt nach oben Seit der Übernahme des Labels durch den Autobauer BMW selbst zum Jahresanfang 2026 verfolgt BMW Alpina eine ganz andere Strategie. BMW will Alpina zum Luxuslabel ausbauen. Künftige Alpina-Modelle sollen den Raum zwischen den regulären BMW-Top-Modellen und Rolls-Royce füllen. Das erklärte Philip Koehn, Produktdirektor für Luxusfahrzeuge, gegenüber dem US-Magazin CarBuzz. Dieses Preis- und Fahrzeugsegment wird bei Wettbewerber Mercedes mit dem Maybach-Label bedient.

Zu den angestrebten Fahrzeugen im unteren sechsstelligen Preissegment passen allerdings keine Modelle auf 3er- oder 4er-Basis. Es kann also nicht jedes Modell künftig weiter ein Alpina-Pendant haben, erklärt Koehn weiter.

Wohin die Reise gehen wird, hatten die Bayern bereits mit der Vision BMW Alpina Coupé beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 gezeigt. Das völlig eigenständige Luxuscoupé streckt sich auf 5,20 Meter und setzt auf einen potenten V8-Antrieb, der vermutlich über 600 PS an den Start bringen wird. Zudem will Alpina seinen Modellen keine Tempobremse einpflanzen. Ein Alpina darf so schnell rennen, wie es die Technik erlaubt.

Bovensiepen als Hoffnung Für Fans der kleineren Alpina-Modelle ruht die Hoffnung eher auf der Familie Bovensiepen, die jetzt unter dem eigenen Namen exklusive Autos auf die Straße bringt. Mit dem Bovensiepen 05 GT hat die Manufaktur aus Buchloe gerade erst den legitimen Nachfolger des Alpina B5 Touring vorgestellt. Hier dient ein BMW M5 Touring als Basis. Mit dem Zagato war zuvor schon ein Exklusiv-Modell auf Basis des M4 präsentiert. Beide agieren preislich aber ebenfalls schon auf sehr hohem Niveau. Der 05 GT kostet ab 198.900 Euro, der Zagato kann gar erst ab 369.495 Euro bestellt werden. Ob hier noch volksnähere Modelle auf Basis der kleineren BMW-Baureihen folgen, ist nicht bekannt.