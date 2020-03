Coronavirus-Pandemie trifft Auto-Branche Alle Messe- und Event-Absagen

Statt des einem Neuheiten-Feuerwerk auf dem Genfer Autosalon gab es 2020 einzelne Live-Streams und kleinere Ersart-Events zu den automobilen Weltpremieren des Frühjahrs. Das Corona-Virus sorgt mittlerweile in etlichen Ländern für ein Verbot von Großveranstaltungen. Welche davon die Auto-Szene betreffen, erfahren Sie hier.

Alle abgesagten und verschobenen Events

Techno Classica in Essen – Abgesagt wurde die Oldtimer-Messe bisher nicht, lediglich verschoben. Statt Ende März soll die Veranstaltung nun Ende Juni stattfinden. Das Land Nordrhein-Westfalen, eines der am schwersten von Corona betroffenen deutschen Bundesländer, hat per Erlass alle Events mit mehr als 1.000 Personen untersagt.

Tuning World Bodensee – Keinen Ersatztermin gibt es dagegen für die Tuning World Bodensee. Vom 30. April bis 3. Mai hätte die Tuning-Messe in Friedrichshafen stattfinden sollen, wurde nun aber für 2020 komplett gestrichen. Im nächsten Jahr wolle man laut Veranstalter den 18. Geburtstag der Messe „nachfeiern“.

New York International Auto Show – Die Auto Show im Big Apple hätte mit 120 Jahren sogar einen runden Geburtstag zu feiern gehabt. Zu einer Absage kam es bislang noch nicht. Zwar wird die Messe nicht wie geplant im April stattfinden, doch man habe sich mit der Stadt und dem Messe-Betreiber bereits auf einen Ausweichtermin im August geeinigt.

Auto China 2020 – Die Veranstalter der großen Auto-Messe in Peking haben das Event auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich hätte die Messe am 21. April ihre Tore öffnen sollen.

GTI-Treffen am Wörthersee – Auch die Regierung in Österreich untersagt alle Großveranstaltungen – aktuell bis Anfang April. Zwar hätte das GTI-Treffen am Wörthersee erst Ende Mai stattgefunden, doch die Veranstalter haben entschieden, den Kult-Termin für 2020 komplett von der Liste zu streichen. Das liegt auch daran, dass man jetzt in die heiße Vorbereitungsphase käme – mit ungewissem Ausgang.

Technorama Kassel – Die Oldtimer-Szene muss sich für einen Besuch der Technorama in Kassel noch mindestens bis Juni gedulden. Die Veranstaltung hätte 400 Aussteller und bis zu 15.000 Besucher erwartet. Einen genauen Termin für einen zweiten Anlauf gibt es bislang nicht.

eMobility World – In Friedrichshafen war die Messe rund um das Thema „alternative Antriebe“ mit 700 Ausstellern und bis zu 75.000 Besuchern für den 18.03. bis 22.03. geplant. Der Veranstalter hat das Event abgesagt.

Weitere Events, die man aktuell als Wackelkandidaten verstehen darf, wären: Die Mille Miglia, das 24h-Rennen auf der Nordschleife, sämtliche Formel 1-Grand Prix, der Concours d'Elegance am Comer See oder das Goodwood Festival of Speed. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Fazit

Die Messe-Veranstalter und Aussteller müssen aktuell zittern, denn niemand kann im Moment vorhersehen, wie sich die Corona-Virus-Pandemie entwickelt. Auch Events, die weiter im Sommer liegen, können sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Im Juni wäre beispielsweise das erste Mal die Neuauflage der Detroit Motor Show geplant.