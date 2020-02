Auto Salon Genf und das Corona-Virus So will sich die Messe von COVID-19 schützen

Die große Auto-Messe findet von 5. bis 15.3.2020 in der Messehallen der Palexpo statt, zuvor sind an den Pressetagen am 3. und 4. März zahlreiche Journalisten und Fachbesucher aus aller Welt für die Premieren geladen.

Ein Absage der Messe steht aktuell trotz eines ersten Corona-Falls in der Schweiz und dem Ausbruch in den Nachbarländern wie Italien, Österreich und Deutschland nicht an. Das Manager Magazin zitiert den Sprecher der Messe am Dienstag (25.2.2020): „Im Moment ist es definitiv, dass die Messe stattfindet“. Auch Absagen von Ausstellern lägen nicht vor. Ein Sprecher des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erklärte: „Wir beobachten die Situation und entscheiden dann dementsprechend“. Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen wurden Veranstaltungen und Messen wie der Formel 1-GP in China oder der Mobile World Congress in Barcelona abgesagt. Auch die Formel 1-Rennen in Vietnam und Bahrain stehen vor der Absage.

Personal aus Riskogebieten muss gesund sein

Die Messe reagiert unterdessen mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. So haben die Organisatoren die Aussteller aus den Risikogebieten „ermutigt, dafür zu sorgen, dass ihr Personal in den 14 Tagen vor der Ankunft in der Schweiz die erforderlichen Kontrollen bestanden hat sowie keinerlei Anzeichen einer Infektion aufweist“, heißt es von Seiten der Palexpo.

Auf der Messe selbt setzt der Ausrichter auf folgende Maßnahmen:



Catering-Bereiche, Oberflächen, Handläufe, Toiletten, Ein- und Ausgänge, Touchscreen werden verstärkt gereinigt und desinfiziert

Auf der Messe selbst sollen die Besucher über Info-Points und Beschilderung aufgeklärt werden

Das Messe-Personal wird geschult und in Sachen persönliche Hygiene und Verwendung von Desinfektionsprodukten „sensibilisiert“

Vor Ort sind medizinisches Personal und in Abhängigkeit der Besucherzahlen ein Arzt anwesend. Sie sind auf das Erkennen von Infektionskrankheiten geschult und können Betroffene in umliegende Krankenhäuser überweisen

Der Messeveranstalter bittet zudem, dass sich Besucher oder Personal, mit plötzlichen Symptome wie Fieber und Husten, an das medizinische Personal wenden

