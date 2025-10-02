Baureihen- und Produktionsende bei BMW: Kahlschlag in der BMW-Modellpalette

"Dieses Modell ist in der ausgewählten Modellreihe nicht verfügbar. Sie wurden zu einem ähnlichen Modell umgeleitet." Diesen Hinweis erhält derzeit, wer sich im BMW-Konfigurator für einen BMW X4 mit Benzinmotor interessiert, denn den gibt es nicht mehr. BMW strafft das Modellangebot, nicht nur der X4 mit Ottomotoren wird aus dem Programm genommen, es kommen noch weitere Kandidaten für das Abstellgleis hinzu.

X4-Produktion endet Bleiben wir zunächst beim X4. Das SUV-Coupé als sportlicher gezeichnete Variante des X3 ist seit 2018 auf dem Markt und trägt noch die Technik des bereits abgelösten X3 G01 beziehungsweise als X4 M des X3 F97 auf. Ein Nachfolgemodell auf Basis des neuen X3 G45 ist aktuell nicht in Sicht und wird seitens BMW auch nicht kommentiert. Auf unsere Nachfrage bestätigen die Münchner allerdings den Abschied vom aktuellen X4. "Der BMW X4 ist aktuell nur noch in den Motorisierungen 20d, 30d und M40d verfügbar. Benziner werden seit 30.09.2025 nicht mehr produziert", so ein BMW-Sprecher gegenüber auto-motor-und-sport.de. Die Selbstzünder werden nur wenig später aussortiert: Ende November 2025 wird auch die Produktion der Diesel-X4 eingestellt.

Kooperation mit Toyota endet Noch eine Vier, aber mit Z, steht vor dem zumindest vorläufigen Aus. Aktuell lässt sich der BMW Z4 noch als sDrive20i, sDrive30i und als M40i konfigurieren – also dem vollen Motorenprogramm. Allerdings endet die Kooperation mit Toyota und die Produktionseinstellung des Toyota Supra aus der Gemeinschaftsproduktion bei Magna Steyr in Graz ist bereits für das Frühjahr 2026 angekündigt. Damit steht auch das wahrscheinliche Ende des BMW-Roadsters bevor, der wie der X4 im Jahr 2018 debütierte.

Kein 8er mehr Still und leise hat sich dagegen der BMW 8er verabschiedet. Im BMW-Konfigurator findet sich keine Möglichkeit mehr zur individuellen Bestellung, nur noch vorkonfigurierte Neuwagen des großen Coupé sind im Angebot. Und das sind nicht viele: Stand Anfang Oktober waren noch jeweils ein 840i Gran Coupé und ein M850i xDrive Gran Coupé verfügbar, die bei BMW-Vertragspartnern parken. Wer im Konfigurator den M8 anklickt, wird kommentarlos zur 2er Gran Coupé-Baureihe weitergeleitet.

Die Gründe, warum die genannten Modelle derzeit ohne Nachfolger von der Bühne abtreten, sind vielschichtig. Zunächst einmal handelt es sich im Vergleich zu anderen BMW-Baureihen um keine Mega-Seller. So wurden von Januar bis August 2025 in Deutschland lediglich 1.916 BMW X4 neu zugelassen, der scheidende 8er brachte es im selben Zeitraum auf 659 Neuzulassungen. Beim Roadster Z4 fanden in dieser Zeit 2.613 Modelle einen Käufer. Angesichts der über 160.000 Neuzulassungen von BMW-Modellen insgesamt in den Monaten Januar bis August wird deutlich, dass hier keine Stückzahlen-Champions von Bord gehen.