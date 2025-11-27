Wie beim Porsche 918 Spyder: 770 Dollar und der Cayenne-Schlüssel ist mehr als lackiert

Dass sich der neue Porsche Cayenne Electric umfassend personalisieren lässt und dabei mehr Individualisierungsmöglichkeiten als jemals zuvor bietet, haben wir Ihnen bereits geschildert. Ob Farben, Räder, Performance- sowie Technik-Pakete oder die Inneneinrichtung: Hier gibt es (fast) nichts, was es nicht gibt – auch dank der Porsche Exclusive Manufaktur und des markeneigenen Sonderwunsch-Programms. Doch einen Aspekt haben wir Ihnen in unserem Konfigurator-Artikel noch nicht vorgestellt: Dass sich sogar der Autoschlüssel umfassend nach persönlichen Wünschen gestalten lässt.

Begrenzte Möglichkeiten im deutschen Konfigurator Wer sich im deutschen Konfigurator für den Cayenne Electric nach unten zum Interieur vorarbeitet, entdeckt dort beim genauen Hinsehen den Bereich "Schlüssel, Matten & Mappen". Ist man bereit, 452,20 Euro zusätzlich auszugeben, lässt sich dort ein individuell lackierter Fahrzeugschlüssel aus der Exclusive Manufaktur auswählen. Ein Klick auf den Button "Design bearbeiten", und schon kann man die Farbe des Oberteils aussuchen. Zur Wahl stehen 13 Töne, die ein eher klassisches Spektrum abdecken – am ungewöhnlichsten erscheint noch die Variante "Madeiragoldmetallic".

Im nächsten Schritt wird das Material des unteren Schlüsselteils gewählt. Die beiden Optionen: Leder oder Race-Tex, ein von Porsche entwickeltes Mikrofaser-Material, das dem rauen Erscheinungsbild des Kunstleders Alcantara nahekommt. Bei der Farbe gibt es keine Wahl; diesen Bereich gibt es nur in Schwarz. Austoben kann man sich dann wieder beim Schlüsselband – zumindest, wenn es aus Leder besteht. Hier lassen sich sieben Grundfarben mit nicht weniger als 20 Farben für die Ziernähte kombinieren. Letztere stehen auch für das Race-Tex-Band zur Verfügung, das es jedoch wieder nur in Schwarz gibt.

US-Konfigurator mit unzähligen Varianten Wer sich in der Tiefe als Autoschlüssel-Designer betätigen möchte, muss seinen Porsche Cayenne Electric jedoch im Konfigurator der US-Website gestalten; dieser bietet nämlich ungleich mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Es fängt bereits beim Material an: Neben lackiertem Kunststoff bietet Porsche in den Vereinigten Staaten auch Cayenne-Schlüssel mit Leder- oder Race-Tex-Überzug an. Während Letzteres wieder nur in Schwarz verfügbar ist, ist die Farbpalette bei den anderen Optionen riesig. Ein Schlüssel aus orangem Leder oder Kunststoff in "Ruby Star Neo", einem Violettton, oder "Python Green"? Gar kein Problem!

Indem für einen Zwischen- und unteren Bereich sowie die schmale Trennlinie dieselben Farben zur Verfügung stehen, diese aber nach Herzenslust kombiniert werden können, lassen sich höchst individuelle Autoschlüssel-Kreationen zaubern. Dies gilt übrigens auch für den Zweitschlüssel – für den Fall, dass der Partner, der das Auto ebenfalls nutzt, seinem eigenen Geschmack Ausdruck verleihen möchte.

Der Aufpreis? 770 Dollar! Das Schlüsselband aus Leder bietet ebenfalls allerlei Gestaltungsmöglichkeiten. Soll hier der Porsche-, der Cayenne- oder der Turbo-Schriftzug präsentiert werden? In welche Richtung soll er aufgedruckt sein? Welche der fünf verfügbaren Farben ist die richtige für die Schrift? Und passt diese zur Grundfarbe, die je nach Lust und Laune auch "Aquamarinblau" oder "Lavendel" sein kann? Die Farbe der Stickereien lässt sich ebenso anpassen, sodass sich der Cayenne-Schlüssel in ein wahrlich buntes Gesamtkunstwerk verwandeln lässt.

Nicht ganz so umfangreich individualisieren ließ sich übrigens einst schon der Schlüssel des Porsche 918 Spyder. Für 1.200 Euro Aufpreis trug der zumindest die Lackierung des ganzen Fahrzeugs – auch wenn das beispielsweise in den "Gulf"-Farben gehalten war. In der Galerie zu diesem Artikel über eine 918-Auktion können Sie sich ein Bild davon machen, wie Schlüsselindividualisierung bei Porsche 2015 aussah.

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten beim Cayenne erscheint der Aufpreis von 770 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 667 Euro) gar nicht mal außergewöhnlich hoch. Und in Relation zum Basispreis von 163.000 Dollar (ungefähr 141.200 Euro im Vergleich zu 165.500 Euro Grundpreis in Deutschland) sind wir der Ansicht, dass man sich den Spaß durchaus gönnen sollte.