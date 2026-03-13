Bis zu 1.590 Kilometer mit Billig-"Sprit": Dacia-Modelle mit irren Reichweiten

Bei der aktuellen Generation hat Dacia den Autogastank vergrößert. Beim Sandero und beim Sandero Stepway steigt das Volumen von 40 auf 49,6 Liter. Beim Jogger wächst der Tank von 40 auf 48,8 Liter. Entsprechend erhöhen sich die Reichweite im LPG-Betrieb um rund 20 Prozent. Konkret in Kombination von Benzin- und Gas-Betrieb:

• Sandero Eco-G 120 bis zu 1.590 Kilometer

• Sandero Stepway Eco-G 120 bis zu 1.480 Kilometer

• Jogger Eco-G 120 bis zu 1.450 Kilometer

Weitere LPG-Modelle von Dacia Neben Sandero, Stepway und Jogger bietet Dacia den Antrieb auch im Duster und im neuen Bigster an. Beim Bigster kombiniert der Hersteller LPG erstmals mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem. Auch im Duster ist eine entsprechende Variante verfügbar.

Auch bei den Einstiegspreisen bleiben die Autogasmodelle im unteren Bereich der jeweiligen Baureihen. Der Sandero Eco-G startet bei 14.790 Euro, der Sandero Stepway Eco-G bei 14.990 Euro. Für den Jogger Eco-G nennt Dacia einen Einstiegspreis von 17.990 Euro, während der Duster Eco-G ab 18.990 Euro angeboten wird. Das größte Modell der Reihe ist der Bigster Eco-G, der laut Preisliste bei 23.990 Euro beginnt.

Tankstellen und Preise Autogas ist in Europa weit verbreitet. Rund 48.000 Tankstellen bieten LPG an. Damit ist der Kraftstoff ungefähr an jeder dritten Tankstelle verfügbar.

Der Preis liegt in Deutschland derzeit im Schnitt bei etwa 1,05 Euro pro Liter. Benzin kostet meist deutlich mehr. Trotz des etwas höheren Verbrauchs können die Kraftstoffkosten deshalb niedriger ausfallen.

Autogas verbraucht technisch bedingt etwas mehr Kraftstoff als Benzin, weil die Energiedichte geringer ist.

Was ist LPG? Autogas wird international als LPG bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein unter Druck verflüssigtes Gemisch aus Propan und Butan. Fahrzeuge mit diesem Antrieb besitzen zwei Tanks. Neben dem normalen Benzintank gibt es einen zusätzlichen LPG-Tank. Beide Kraftstoffe können genutzt werden, wodurch sich die Reichweite deutlich erhöht.