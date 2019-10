Bizarre Deformation Polizisten staunen über eierlegenden Reifen

So einen Reifen hatten die Polizisten noch nie gesehen, als sie einen Vauxhall Zafira in der englischen Grafschaft Derbyshire stoppten.

Oktober ist Winterreifen-Wechselzeit – zumindest in Deutschland. Im wenig schneeverwöhnten England sind Winterreifen allerdings weitgehend unbekannt. Deshalb schaut dort auch manch einer etwas seltener auf den Zustand der Schlappen – die genauere Untersuchung beim halbjährlichen Wechsel entfällt.

So machte die Patrouille PPO 9712 der Polizei in der englischen Grafschaft Derbyshire eine erstaunliche Entdeckung an einem Vauxhall Zafira. Eltern brachten ihr Kind mit dem Auto, das in Festland-Europa Opel Zafira heißt, zur Schule. Allerdings fuhr der Kompaktvan auf bizarr deformierten Reifen: Die Seitenflächen wiesen zahlreiche große Beulen auf.

Auto vorübergehend aus dem Verkehr gezogen

Die Polizisten stoppten das Auto und fragten den Fahrer, ob er sich sicher sei, dass sein Zafira noch straßentauglich ist. Sie forderten ihn auf, sofort in eine nahegelegene Werkstatt abzubiegen, um dort die Reifen zu wechseln. Die Polizisten betonen, dass der Wechsel möglicherweise einen schlimmen Unfall verhindert hat.

Als Hinweis an alle Autofahrer, regelmäßig ihre Reifen zu überprüfen, veröffentlichte die Derbyshire Police Fotos von dem Reifen auf Twitter.

Fazit

Der von den englischen Polizisten entdeckte Reifen sieht beinahe schon eklig aus – die riesigen Beulen an den Seiten sind extrem auffällig. Sonderbar, dass das dem Fahrzeughalter entweder egal war, oder dass er das gar nicht bemerkte. Reifen sind die Füße des Autos: Sind sie in einem gutem Zustand, gibt es den bestmöglichen Grip auf allen Untergründen – dies ist insbesondere beim Bremsen und in Kurven wichtig. Ein bei hoher Geschwindigkeit platzender Reifen kann zudem zu schweren Unfällen führen. Deshalb gehört die regelmäßige Kontrolle der Reifen inklusive ihres Alters zu den wichtigsten Sicherheits-Vorkehrungen.