BMW-Absatz 2025: Europa, E-Autos und M laufen

Die BMW Group hat ihren weltweiten Absatz im Jahr 2025 leicht gesteigert. Insgesamt lieferte der Konzern 2.463.715 Fahrzeuge an Kunden aus, was einem Zuwachs von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde vor allem von Europa und den USA getragen, während die Verkäufe in China deutlich zurückgingen.

Ein Treiber des moderaten Wachstums war die anhaltend hohe Nachfrage nach elektrifizierten Modellen. BMW, Mini und Rolls-Royce zusammen verkauften 642.087 Fahrzeuge mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb, ein Plus von 8,3 Prozent. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am weltweiten Gesamtabsatz lag damit bei 26 Prozent, reine Elektroautos machten rund 18 Prozent aus. Besonders stark fiel das Wachstum in Europa aus, wo die BMW Group 28,2 Prozent mehr vollelektrische Fahrzeuge verkaufte.

Absatz nach Marken und Segmenten Während die Marke BMW mit 2.169.761 Fahrzeugen ein Minus von 1,4 Prozent verzeichnete, konnte die Performance-Tochter BMW M erneut zulegen und erzielte mit 213.457 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord. Mini steigerte den Absatz um 17,7 Prozent auf 288.290 Einheiten und erreichte mit mehr als 100.000 ausgelieferten vollelektrischen Modellen einen wichtigen Meilenstein. Damit war 2025 mehr als jeder dritte Mini elektrisch angetrieben. Rolls-Royce verkaufte 5.664 Fahrzeuge und blieb damit leicht unter dem Vorjahresniveau, während BMW Motorrad mit 202.563 Einheiten ein Minus von 3,7 Prozent hinnehmen musste.

Absatz nach Regionen Die regionale Entwicklung zeigt deutliche Unterschiede. Europa und Amerika legten spürbar zu, während der Absatz in Asien – insbesondere in China – rückläufig war. In Deutschland steigerte BMW den Absatz um 8,7 Prozent, in den USA um 5,0 Prozent.

Für 2026 kündigt BMW den Start der neuen Modellgeneration Neue Klasse an, zunächst für Europa. Zudem sollen bis 2027 über 40 neue oder überarbeitete Modelle in verschiedenen Antriebsvarianten auf den Markt kommen. Nach Unternehmensangaben bleibt die BMW Group auf Kurs, ihre CO₂-Flottenziele in der EU zu erfüllen.

