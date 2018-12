Am Horizont erscheint die nächstschärfere Abgasnorm. Ab 2020 wird Euro 6d für neue Typzulassungen Pflicht, ein Jahr später für alle Neuwagen. Bislang erfüllen aber nur sehr wenige Autos die Kriterien. Sie stammen von Alpina und Mercedes.

Viele Hersteller haben ihre Modellpaletten noch gar nicht auf die Zwischenlösung unter den Abgasnormen – auch bekannt als Euro 6d-Temp – umgestellt, da blickt schon die verschärfte Variante ums Eck. Es dauert nicht mehr lange, dann gilt die richtige Euro-6d-Norm. Vom 1. Januar 2020 an müssen alle neu eingeführte Autotypen im Genehmigungsverfahren deren Regeln einhalten. Ein Jahr später gelten ihre Grenzwerte für alle neu zugelassenen Autos.

Alle Mercedes-Modelle mit Euro 6d-Temp Benziner und Diesel: Viele sind sauber

RDE-Umrechnungsfaktor beträgt nur noch 1,5

Die Prüfstandsvorgaben bleiben im Vergleich zu den anderen Euro-6-Eskalationsstufen gleich. Heißt für Dieselautos: Mehr als 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer dürfen sie beim Labortest nicht ausstoßen. Ermittelt wird das jedoch nicht mehr nach dem NEFZ-Zyklus, sondern nach dem WLTP-Testverfahren. Das ist auch schon bei Euro 6d-Temp der Fall, genau wie die Tatsache, dass Autos ihr Abgasverhalten zusätzlich beim Realitätscheck auf der Straße nachweisen müssen (Real Driving Emissions RDE). Im Vergleich zu Euro 6d-Temp ändert sich aber der Umrechnungsfaktor beim Übertrag vom Prüfstands- auf den Straßenwert. Er sinkt von 2,1 auf 1,5. Darf ein nach Euro 6d-Temp zertifizierter Diesel nach RDE im realen Leben 168 mg/km Stickoxid ausstoßen, sind es nach Euro 6d-Regularien nur noch 120 mg/km.

Der neue Grenzwert scheint für die Autoindustrie noch eine hohe Hürde darzustellen. Bisher haben erst zwei Hersteller überhaupt Euro-6d-Autos im Angebot, Alpina und Mercedes. Der Alpina D5 S erfüllt sowohl als Limousine als auch in seiner Touring-Version die neue Abgasnorm, ebenso das SUV XD3 und das SUV-Coupé XD4. In all diesen Autos schlägt ein drei Liter großes Diesel-Herz, das 285 kW / 388 PS leistet. Der dreifach aufgeladene D5 S-Motor bringt es auf 800 Nm, das XD3- und XD4-Triebwerk mit Vierfach-Turbo kommt auf 770 Nm.

A- und B-Klasse mit Dieselmotor erfüllen Euro 6d

Klassischer sind die Mercedes-Motoren konstruiert, die bereits jetzt Euro 6d erfüllen. Sowohl in der A- als auch in der B-Klasse steckt der Zweiliter-Turbodiesel, der im A 200 d und im B 200 d 110 kW / 150 PS leistet. Im A 220 d sowie im B 220 d kommt das Triebwerk in seiner 140 kW / 190 PS starken Ausführung zum Einsatz.

Alle Modelle mit Euro 6d