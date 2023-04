Prozess in München gegen Stadler und Hatz Geständnis im Dieselskandal

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler blüht als einem der ersten Spitzen-Manager des Volkswagen-Konzerns in Deutschland im Zuge des Dieselskandals eine Verurteilung wegen Betrugs. Das kündigte Stefan Weickert, Vorsitzender Richter der Strafkammer am Landgericht München II, Ende März 2023 am 161. Verhandlungstag in einer vorläufigen Einschätzung an. Damit droht Stadler eine lange Haft. Betrug kann mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden; in schweren Fällen können es bis zu zehn Jahre sein.

Die Ankündigung beruht auf der Einschätzung des Gerichts, dass es sich bei den Motorentypen samt Motorsteuerungs-Software, um die sich der Dieselskandal dreht, um unzulässige Abschalteinrichtungen handelt. Das Gericht geht derzeit davon aus, dass drei der im Prozess angeklagten Ex-VW-Mitarbeiter – der ehemalige Motorenchef und Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz, Ingenieur Giovanni P. und Abgastechniker Henning L. – die Ausgestaltung der Software veranlasst haben. Dabei hätten sie laut einer Stellungnahme des Gerichts zumindest die Möglichkeit erkannt und hingenommen, dass Fahrzeuge mit einer Software zur Steuerung des Emissionskontrollsystems unter Verstoß gegen Rechtsvorschriften der Europäischen Union ausgestattet würden.

Stadler: Betrug durch Unterlassen

Stadler wurde darauf hingewiesen, dass für ihn "eine für die Strafbarkeit wegen Betrugs durch Unterlassen erforderliche sogenannte Garantenstellung in Betracht komme". Bedeutet: Das Gericht glaubt, Stadler hätte die Diesel-Manipulation verhindern können, dies aber unterlassen, und könne deshalb mit einer Freiheitsstrafe belegt werden. Konkret werfen die Staatsanwälte dem ehemaligen Automanager vor, "spätestens ab Ende September 2015 von den Manipulationen Kenntnis gehabt und gleichwohl weiter den Absatz von betroffenen Fahrzeugen der Marken Audi und VW veranlasst beziehungsweise den Absatz nicht verhindert zu haben".

Einen Hinweis, dass die Freiheitsstrafe empfindlich ausfallen könnte, lieferte das Gericht gleich mit. Es erwäge, andere Tatbestände, um die sich der Prozess bisher drehte, "von der weiteren Strafverfolgung auszunehmen, weil sie neben der Strafe, die die Angeklagten zu erwarten hätten, nicht beträchtlich ins Gewicht fielen". Zu diesen Vorwürfen gehören unter anderem Falschbeurkundung sowie Betrug bei nicht in den USA und Deutschland oder nach dem 20. November 2015 verkauften Fahrzeugen.

Richter bietet Stadler Bewährungsstrafe an

Der Ex-Audi-Chef könnte aber auch mit einer Bewährungsstrafe zwischen einem und zwei Jahren samt Bewährungsauflage in Millionenhöhe davonkommen. Dies komme jedoch nur "bei einem vollumfänglichen Geständnis" in Betracht – auch in diesem Verfahrensstadium noch, wie das Gericht explizit erwähnt. Stadler ist bislang nicht geständig. Das Verfahren gegen Henning L. könne dagegen gegen eine Geldauflage eingestellt werden, sofern der Angeklagte dem zustimme.

Während Stadler noch zu überlegen scheint, ob er das Angebot annimmt, ist Wolfgang Hatz schon weiter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Ex-Porsche-Vorstand am Dienstag (25. April 2023) den Betrug zugegeben. Er ließ er vor Gericht von seinem Verteidiger erklären, es sei zutreffend, dass er mit zwei weiteren Mitarbeitern die Installation der verbotenen Steuerungs-Software veranlasst habe. Er habe "erkannt und hingenommen", dass diese in Deutschland als unzulässige Abschalteinrichtung beurteilt werden und in den USA gegen das dort geltende Recht verstoßen könne.

Kommt Hatz mit Bewährung davon?

"Das ist eine Wende", kommentierte Richter Weickert, ohne jedoch konkret zu erklären, wie sich das bei Hatz auf das Strafmaß auswirken könnte. Im Raum stehen eine Bewährungsstrafe zwischen 18 und 24 Monaten sowie eine Geldbuße von 400.000 Euro. Der Staatsanwaltschaft scheint diese Strafe aufgrund des späten Zeitpunkts des Geständnisses jedoch zu gering zu sein. Die Urteile gegen Stadler und Hatz werden in den kommenden Monaten erwartet. Mit Giovanni P. hat sich das Gericht bereits auf eine Bewährungsstrafe zwischen 18 und 24 Monaten sowie eine Geldauflage von 50.000 Euro verständigt.

Die Staatsanwaltschaft München hatte bereits im Sommer 2019 Anklage gegen Rupert Stadler erhoben, der Prozess begann im Sommer 2020. Der inzwischen 60-Jährige Stadler wurde im Juni 2018 verhaftet und saß wegen des Betrugverdachts und Verdunkelungsgefahr vier Monate in Untersuchungshaft im Gefängnis Augsburg-Gablingen. Ende Oktober 2018 wurde der Haftbefehl gegen ihn ausgesetzt, obwohl der Tatverdacht der Verdunkelungsgefahr weiterhin bestand. Er durfte zwar gegen Kaution in unbekannter Höhe die U-Haft verlassen, allerdings verhängte das Gericht eine Kontaktsperre zu Beteiligten am Dieselskandal.

2018: Audi entlässt Stadler

Mit einer knappen Erklärung verabschiedete sich der Volkswagen-Konzern 2018 von Rupert Stadler. Der Ex-Audi-Chef und VW-Vorstand, seit 1990 im Konzern tätig, scheide "mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen aus und ist nicht mehr für den Volkswagen-Konzern tätig", teilte Volkswagen damals mit. Die Begründung folgte im nächsten Satz: "Hintergrund ist, dass Herr Stadler aufgrund seiner andauernden Untersuchungshaft nicht in der Lage ist, seine Aufgaben als Mitglied des Vorstands zu erfüllen und sich stattdessen auf seine Verteidigung konzentrieren will." Die vertragliche Abwicklung sei an den Verlauf und den Ausgang des Strafverfahrens geknüpft. Vier Sätze reichten Volkswagen, die Karriere des einstigen Piech-Büroleiters zu beschreiben.

Ermittler haben laut "Süddeutscher Zeitung" sieben Tage vor und nach der Razzia in Stadlers Privatwohnung am 11.6.2018 dessen Telefonate abgehört. Nach Recherche der Bild-Zeitung sprach der Audi-Chef mit anderen im Diesel-Abgasskandal Beschuldigten. In den nächsten Tagen solle er sich mit Mitarbeitern verabredet haben, die ihm im Dezember 2015 über den Diesel-Skandal informiert hatten, so das Blatt. Die Süddeutsche, der NDR sowie der WDR berichteten zudem, Stadler habe in einem Telefonat erwähnt, er überlege einen Angestellten beurlauben zu lassen. Dieser soll gegenüber den Ermittlern zur Abgasaffäre ausgesagt haben und zur Diesel-Task-Force des Konzerns gehören, die intern herausfinden soll, welche Audi-Fahrzeuge mit illegaler Abgasreinigung ausgerüstet waren. Der Mitarbeiter habe ausgesagt, dass er wegen einer Weisung des Vorstands Kollegen, die für die Abgasmanipulationen verantwortlich gewesen sein sollten, nicht befragen durfte.

Stadler tief im VW-Konzern verwurzelt

Rupert Stadler, in der Branche auch "Teflon-Stadler" genannt, hatte sich in der Abgasaffäre als zweitwichtigster Mann im Konzern lange auf seinem Posten halten können, während um ihn herum VW-Manager wie Martin Winterkorn und dessen Nachfolger Matthias Müller ihre Posten räumen mussten. Trotz aller Vorwürfe gegen ihn hielt Aufsichtsratsboss Hans Dieter Pötsch immer an Stadler fest, auch weil die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch zu Stadler standen. Hintergrund dürfte sein, dass Rupert Stadler 1997 Büroleiter des VW-Patriarchen Piëch wurde und in dieser Zeit tiefe Einblicke in die Macht-Strukturen des Wolfsburger-Konzerns erhielt. Darüber hinaus leitete er Teile der Stiftungen der Familie Piëch und avancierte damit zu einer Art persönlicher Vermögensverwalter.

VW Der ehemalige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech.

Rupert Stadler wurde am 17. März 1963 im oberbayerischen Tittingen geboren. Er wuchs als Sohn eines Landwirts auf und studierte in Augsburg BWL mit Schwerpunkt Unternehmensplanung und Controlling. 1990 übernahm er die Leitung des Controllings bei Audi, stieg 1994 zum kaufmännischen Geschäftsführer von VW-Audi in Spanien auf und wurde Ende 2006 zum Vorstandsvorsitzenden der Audi AG ernannt. Er folgte auf Martin Winterkorn, der den Chef-Posten bei VW übernahm. Stadler war ebenfalls Vorstandsmitglied der VW AG sowie Aufsichtsratsmitglied der Porsche Holding, Präsident des Verwaltungsrates von Lamborghini und der VW Group Italien, Aufsichtsrats-Mitglied der MAN Truck & Bus AG sowie MAN SE, Verwaltungsratsmitglied von Italdesign und Mitglied des Aufsichtsrates des FC Bayern München. Stadler ist verheiratet und hat drei Kinder.

Umfrage 4821 Mal abgestimmt Haben Sie VW den Abgasskandal verziehen? Ja, irgendwann muss das auch mal ausgestanden sein. Nein, dafür war das für viele Kunden zu schlimm. mehr lesen

Fazit

Rupert Stadler könnte im Dieselskandal-Prozess vor dem Landgericht München II einer der ersten Ex-VW-Manager sein, die in Deutschland persönlich strafrechtlich für ihre möglichen Vergehen belangt werden. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen. Ein Schlupfloch lässt ihm das Gericht jedoch: Sollte er ein vollumfängliches Geständnis ablegen, könnte er mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Auf ein derart mildes Urteil scheint Wolfgang Hatz zu spekulieren: Der Ex-Motorenchef des VW-Konzerns und Porsche-Vorstand hat seine Vergehen inzwischen zugegeben.