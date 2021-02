Zulassungszahlen BEV und PHEV in Europa 2020 Das sind die Plug-in- und E-Auto-Bestseller in Europa

In ganz Europa sind die Zulassungszahlen für E-Autos und Plug-in-Hybride stark gestiegen. Hier sind die meistverkauften Modelle in beiden Kategorien.

Nicht nur in Deutschland boomen Elektroautos und Plug-in-Hybride. In ganz Europa schnellen die Zulassungszahlen drastisch nach oben. Der Datendienstleister Jato Dynamics hat nun die Zulassungszahlen aus den 23 wichtigsten europäischen Märkten* analysiert und ein Ranking der jeweils zehn meistverkauften Modelle aufgestellt.

Elektroauto-Zulassungszahlen Europa 2020

Insgesamt wurden in den 23 untersuchten Ländern im Jahr 2020 1,42 Millionen Pkw mit externer Lademöglichkeit verkauft, das bedeutet eine Steigerung um 147 Prozent gegenüber 2019. Bemerkenswert: Zwölf Prozent aller Neuwagen insgesamt im vergangenen Jahr waren Elektroautos und Plugin-Hybride, wie Jato ermittelt hat.

Bei den Elektroautos ist europaweit wie auch in Deutschland der Renault Zoe führend, fast 100.000 Zoes konnte Renault in den 23 Ländern absetzen. Damit liegt der elektrische Kleinwagen deutlich vor dem Tesla Model 3. Überraschend: Trotz Verkaufsstart erst zum Ende des Jahres liegt der VW ID.3 bereits auf Platz 3 der meistverkauften E-Autos Europas. Mit dem E-Golf haben die Wolfsburger sogar ein zweites Modell in den Top 10 platziert, das gelang sonst keinem Hersteller.

Jato Top 10 Zulassungszahlen Elektroautos in Europa 2020.

Bei den Plug-in-Hybrid-Modellen dominieren die deutschen Hersteller, sechs der zehn meistverkauften PHEV-Modelle stammen aus Deutschland. Hier fallen allerdings die Unterschiede zwischen den einzelnen Rängen nicht so stark aus wie bei den Elektroautos, die einzelnen Modelle liegen jeweils nahe zusammen. Meistverkaufter Plug-in-Hybrid in Europa ist demnach die A-Klasse von Mercedes, gefolgt vom Vorjahressieger Mitsubishi Outlander. Der Outlander ist auch das einzige PHEV-Modell, das in 2020 an Zulassungszahlen einbüßte.

Jato Top 10 Zulassungszahlen Plugin-Hybrid-Pkw in Europa 2020.

Auffällig bei der Aufstellung ist, dass die Elektroautos europaweit deutlich mehr Stückzahlen erreichen als die Plug-in-Hybridmodelle. In Deutschland ist dies anders, hier halten sich die Zulassungszahlen von PHEV und BEV ungefähr die Waage, was auch an der Fördersituation in Deutschland liegen dürfte.

Jeder vierte Stromer kommt von VW

Die Betrachtung der Marktanteile zeigt, dass VW bei den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen europaweit enorm zugelegt hat. Jato Dynamics hat für die Wolfburger einen Marktanteil von 25,2 Prozent ermittelt. Demgegenüber ist der Marktanteil von Tesla stark zurückgegangen, weil das Model 3 als Volumenbringer in dem stark gewachsenen Markt rückläufige Verkaufszahlen auswies. So sank der Tesla-Marktanteil von 31 Prozent im Jahr 2019 auf 13,3 Prozent im Jahr 2020.

In der Bildergalerie haben wir die Zulassungszahlen aller Elektroautos in Deutschland zusammengefasst.

*Zu den Märkten gehören: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn.

Umfrage 2610 Mal abgestimmt Wird ihr nächster Pkw ein Elektroauto? Nein, ich warte noch ab und bleibe beim Verbrenner. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. mehr lesen

Fazit

Der Datendienstleister Jato Dynamics hat die meistverkauften Plug-in-Hybride und Elektroautos in Europa ermittelt. Bei den PHEV führt Mercedes, bei den Elektroautos Renault. VW konnte sich dank des neuen ID.3 stark steigern.