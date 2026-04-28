Elektroautos zuverlässiger als Verbrenner: ADAC Pannenstatistik 2026

Die ADAC Pannenstatistik 2026 liefert klare Zahlen: Bei zweijährigen Fahrzeugen liegt die Pannenkennziffer (PKZ) für Elektroautos bei lediglich 2,1 pro 1.000 Fahrzeuge, während Verbrenner mit einem Wert von 5,8 mehr als doppelt so häufig liegen bleiben. Auch bei älteren Fahrzeugen bleibt dieser Trend erhalten: Fünfjährige E-Autos weisen eine PKZ von 10,3 auf, Verbrenner hingegen einen Wert von 17,4. Diese Unterschiede lassen sich vor allem durch die geringere technische Komplexität des elektrischen Antriebs erklären.

Ein Elektromotor kommt mit deutlich weniger beweglichen Teilen aus als ein Verbrennungsmotor. Verschleißanfällige Komponenten wie Kupplung, Auspuffanlage oder Zündsystem entfallen komplett. Dadurch reduziert sich nicht nur das Risiko technischer Defekte, sondern auch der Wartungsaufwand für Halter. Laut ADAC sind diese strukturellen Vorteile ein wesentlicher Grund dafür, dass Elektroautos über alle Altersklassen hinweg zuverlässiger abschneiden.

Schwachstelle: Die 12-Volt-Batterie Trotz ihrer Zuverlässigkeit teilen Elektroautos eine Schwachstelle mit ihren konventionellen Pendants: die Bordnetz-Batterie. Laut ADAC ist die defekte oder leere Starterbatterie nach wie vor die häufigste Ursache für Pannen – unabhängig von der Antriebsart. Im Jahr 2025 waren rund 45 Prozent aller Einsätze der Gelben Engel auf Probleme mit der 12-Volt-Batterie zurückzuführen.

Bei Elektrofahrzeugen kommt hinzu, dass das Bordnetz durch zusätzliche Funktionen wie App-basierte Steuerungen stärker beansprucht wird. Nutzer können ihr Fahrzeug beispielsweise per Smartphone "aufwecken", was den Ruhestrom erhöht und die Batterie zusätzlich belastet. Besonders betroffen sind Modelle wie der Hyundai Ioniq 5, bei dem laut ADAC Probleme mit der sogenannten Integrated Charging Control Unit (ICCU) auftreten können. Dieses Bauteil steuert unter anderem das Laden der Bordnetz-Batterie und kann im Fehlerfall zum Liegenbleiben des Fahrzeugs führen.

Modellvergleich: Gewinner und Verlierer Ein Blick auf einzelne Modelle zeigt deutliche Unterschiede in der Zuverlässigkeit. Besonders positiv fällt der BMW i3 auf, dessen Pannenkennziffer bei dreijährigen Fahrzeugen lediglich bei 0,4 liegt – ein Spitzenwert in seiner Klasse. Auch das Tesla Model 3 überzeugt mit einer PKZ von nur 0,7. Bei den Verbrennern schneiden Mini und BMW X2 mit jeweils einem Wert von 0,8 ebenfalls sehr gut ab.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Fahrzeuge mit auffällig hohen Pannenzahlen. Der Hyundai Ioniq 5 weist bei den Baujahren 2022 und 2023 Kennziffern von bis zu 28,2 auf – ein Wert, der weit über dem Durchschnitt liegt und laut Hersteller auf Probleme mit der ICCU zurückzuführen ist. Noch schlechter schneidet Toyota mit einigen Hybrid-Modellen ab: Modelle wie C-HR, RAV4 oder Yaris zeigen über mehrere Baujahre hinweg hohe Pannenzahlen zwischen 31 und über 50 pro 1.000 Fahrzeuge.

Maßnahmen zur Verbesserung Hersteller reagieren zunehmend auf diese Probleme: Hyundai hat für den Ioniq 5 eine umfassende Rückrufaktion gestartet und bietet betroffenen Kunden Softwareupdates sowie eine verlängerte Garantie auf das Bauteil an. Toyota wiederum hat seit Ende 2024 größere Batterien mit höherer Stromaufnahme in Modellen wie dem Yaris Cross eingeführt und arbeitet an einer Reduzierung des Ruhestroms.

Diese Maßnahmen zeigen zwar erste Erfolge, doch laut ADAC wird es noch einige Zeit dauern, bis sich diese Verbesserungen in den Statistiken niederschlagen werden.