EU folgt Wissings Vorschlag EU-Verbrennerverbot für 2035 ist vom Tisch

Am späten Freitagabend (24. März 2023) war es so weit: Die EU-Kommission und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben sich geeinigt: Auch nach dem Jahr 2035 ist das Zulassen von Verbrennungsmotoren möglich. Das Bundesverkehrsministerium teilt erfreut mit, dass man den Weg dafür freigemacht habe, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2023 zulassungsfähig sind – wenn ihr Betrieb ausschließlich mit klimaneutralen E-Fuels erfolgt. Konkrete Verfahrensschritte und einen konkreten Zeitplan haben die Beteiligten bereits vereinbart, betont Wissing. Nach seiner Einschätzung sollte der Prozess bis Herbst 2024 abgeschlossen sein.

Verbrenner-Rettung in letzter Minute

Auf EU-Ebene war das Ende des Verbrennungsmotors in Europa fast besiegelt. Doch der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing formierte einen Widerstand, um die Verbrenner-Zukunft mit einer E-Fuel-Ausnahme zu sichern.

Wissing war auf dem EU-Gipfel von seiner harten Linie abgerückt. Die bestehende Regelung zu den Flottengrenzwerten bis 2035 müsse nicht geändert werden. Allerdings solle die EU-Kommission rechtsverbindlich erklären, bis Herbst 2023 eine Lösung zu finden. Es ging darum, wie Neuwagen mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 zulassungsfähig bleiben, wenn diese ausschließlich mit grünen E-Fuels betrieben werden. Diese Regelungen erarbeiten die beteiligten Experten jetzt.

Technische und rechtliche Lösungen

In der Realität könnte das ab 2035 dann beispielsweise so aussehen: Erkennt ein Neuwagen, dass er mit fossilem Benzin oder Diesel betankt wurde, müsste er seinen Motor automatisch abschalten. Denn rechtlich dürften neu zugelassene Autos ab 2035 ja nur noch mit klimaneutral hergestellten E-Fuels fahren.

Im Jahr 2035 darf kein Auto mehr neu zugelassen werden, das Treibhausgase ausstößt. Das hat das EU-Parlament am 14. Februar 2023 mit 340 Ja-Stimmen, 279 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen beschlossen. Schon bis zum Jahr 2030 soll der CO₂-Ausstoß im Pkw-Verkehr um 55 Prozent gesenkt sein, so das Parlament. Doch was genau heißt das für uns Autofahrer? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was passiert mit E-Fuels?

Die sogenannten synthetischen Kraftstoffe, also Methan, Benzin und Diesel aus regenerativen Energien, werden zwar als CO 2 -neutral gehandelt. In der Verordnung war dieser Umstand bisher aber nicht berücksichtigt. Jetzt kommt die Ausnahme für E-Fuels.

E-Fuels gelten als bilanziell CO₂-neutral, liegen jedoch aktuell bei prognostizierten Herstellungskosten von rund fünf Euro pro Liter. Die Preise für energieintensive E-Fuels und CO₂ werden den Verbrenner-Anteil in der EU automatisch herunterregeln. Der hohe Preis liegt vor allem am enormen Energieaufwand. Berechnungen von Experten zufolge benötigt man zur Erzeugung von einem Liter E-Diesel 27 kWh Energie – aus regenerativen Quellen wohlgemerkt, sonst bringt es ja keine CO₂-Neutralität. Fahren mit E-Fuels braucht demzufolge sieben- achtmal mehr Energie als elektrische Mobilität. Zur Erzeugung der allein in Deutschland jährlich verbrannten 47 Milliarden Liter Sprit sind mehr als 1.250 Terawattstunden vonnöten. Der Aufbau entsprechender Kapazitäten würde lange dauern und jede Menge CO₂-Emissionen verursachen, die konsequenterweise in die CO₂-Emissionen der E-Fuels eingerechnet werden müssen – wie sie ebenfalls bei der Herstellung der Batterien anfallenden. Zum Vergleich: Deutschland verbrauchte zuletzt etwa 565 Terawattsunden jährlich. Wollten wir alle 47 Millionen Pkw in Deutschland elektrisch betreiben, bräuchten wir dafür lediglich etwa 140 Terawattstunden.

Laut Berechnungen von Transport and Environment (T&E) wirkt sich der hohe Stromverbrauch entsprechend negativ auf die CO₂-Bilanz von E-Fuels aus: Für 2030 prognostiziert T&E pro Kilometer 95 Gramm CO₂-Emissionen für einen mit E-Fuel betriebenen Verbrenner und 48 Gramm fürs E-Auto.

Kann ich mein Auto weiterfahren?

Für viele Autofahrer stellt sich schon jetzt die Frage, was mit ihrem Benziner oder Diesel passiert, wenn die Frist naht. Die Antwort ist klar geregelt. Für alle bis ins Jahr 2034 in der EU zugelassenen Autos mit Verbrennungsmotor wird es einen Bestandsschutz geben. Es darf also durchaus auch über das Jahr 2035 hinaus mit klassischem Antrieb gefahren werden. Außerdem sind Benzin- und Diesel-Kraftstoffe mit E-Fuel-Beimischen in Arbeit, die beinahe alle Motoren vertragen. Das macht auch den Betrieb von klassischen Verbrennern klimafreundlicher.

Darf ich nach 2035 noch gebrauchte Verbrenner kaufen?

Umschreibungen von gebrauchten Autos, wie sie beim Halterwechsel passieren, sind selbstverständlich auch danach möglich. Noch ist aber nicht abzulesen, wie sich Gebrauchtwagenpreise von Verbrennern bis 2035 entwickeln werden.

Wird es nach 2035 noch Ersatzteile geben?

Ja. Längst gilt in der EU die Regelung, dass Hersteller verpflichtet sind, Ersatzteile mindestens sieben Jahre nach Einstellung eines Modells zur Verfügung zu stellen. Deutsche Autobauer sichern ihren Kunden sogar eine mindestens zehnjährige Ersatzteilversorgung zu.

Werden Hersteller zum Fristende Tageszulassungen in den Markt pumpen?

Wie sich der Automobilmarkt bis ins Jahr 2035 entwickeln wird, ist selbst für die großen Hersteller schwer vorauszusehen. Der Kurswechsel hin zur Elektromobilität ist aber längst in vollem Gange. Wahrscheinlich werden die großen Verbrenner-Kapazitäten über das Jahr 2030 hinaus ohnehin schrumpfen – zumindest in Europa. In der Vergangenheit haben klare Fristen allerdings immer dazu geführt, dass kurz vorher noch sehr viele Fahrzeuge nach alten Regeln zugelassen wurden, um sie anschließend günstig als Tageszulassungen zu verkaufen.

Wird es auch nach 2035 noch Sprit an Tankstellen geben?

Diesel und Benzin wird es auch nach 2035 noch flächendeckend geben. Allerdings dürfte das Tankstellennetz nach und nach dünner werden, wenn durch alternative Antriebe immer weniger Nachfrage nach klassischem Sprit besteht. Tankstellen sollen zudem auch in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos einbezogen werden.

Wird der Strom für alle E-Autos ausreichen?

Die komplette Umstellung des europäischen Autoverkehrs hin zur Elektromobilität wird noch viel länger dauern als bis 2035. Dennoch muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Produktion von regenerativem Strom schon jetzt massiv vorangetrieben werden, um den Energiebedarf der zukünftigen Mobilität decken zu können.

Hängen Verbrenner-Aus und Euro 7 zusammen?

Grundsätzlich hat der EU-Beschluss zum Verbrenner-Aus für 2035 nichts mit der Abgasnorm Euro 7 zu tun. Er besagt lediglich, dass neu zugelassene Autos ab 2035 emissionsfrei – also ohne CO 2 -Ausstoß – fahren müssen. Nach derzeitigem Technik-Stand sind das batterie-elektrische Antriebe oder Wasserstoff-Fahrzeuge. Die Abgasnorm Euro 7 will dagegen noch strengere Grenzwerte für Schadstoffe klassischer Verbrenner durchsetzen, um die Luftqualität in Ballungsräumen zu verbessern. Hierbei geht es nicht um CO 2 , sondern um Feinstaub, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Ammoniak und vor allem Stickoxide.

Die EU in Auto-Zahlen

243 Millionen Fahrzeuge sind aktuell in der EU zugelassen

sind aktuell in der EU zugelassen 11,5 Jahre beträgt das durchschnittliche Pkw-Alter

beträgt das durchschnittliche Pkw-Alter 76,7 Prozent aller Waren werden in der EU auf dem Landweg transportiert

aller Waren werden in der EU auf dem Landweg transportiert 22 neue Fahrzeuge sind 2020 pro 1.000 Einwohner zugelassen worden

sind 2020 pro 1.000 Einwohner zugelassen worden 9,9 Millionen Pkw wurden in der EU verkauft (plus 23,7 Prozent zum Vorjahr)

wurden in der EU verkauft (plus 23,7 Prozent zum Vorjahr) 5.000.566 Pkw wurden 2019 exportiert – im Wert von 124 Milliarden Euro

wurden 2019 exportiert – im Wert von 124 Milliarden Euro 25 Prozent aller weltweit produzierten Autos kommen aus der EU

aller weltweit produzierten Autos kommen aus der EU 47,5 Prozent beträgt der Anteil der Benziner-Pkw

beträgt der Anteil der Benziner-Pkw 24,5 Prozent beträgt der Anteil an alternativen Kraftstoffe (BEV, PHEV, Hybrid)

beträgt der Anteil an alternativen Kraftstoffe (BEV, PHEV, Hybrid) 14,6 Millionen Europäer arbeiten in der Automobilindustrie, das sind …

Europäer arbeiten in der Automobilindustrie, das sind … 6,7 Prozent aller EU-Jobs

aller EU-Jobs 226 Fahrzeugmontage- und Produktionswerke gibt es in der EU

gibt es in der EU 440,4 Milliarden Euro an Steuern entfallen auf Kraftfahrzeuge

Fazit

Der Gewinner bekommt alles – Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich mit seiner Last-Minute-Grätsche in ein EU-Verbrennerverbot ab 2035, das schon als beschlossen galt, auf ganzer Linie durchgesetzt. Die Einigung mit den EU-Partnern besagt, dass auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zulassungsfähig sind, wenn sie ausschließlich klimaneutrale E-Fuels verbrennen.

Wissings Muskelspiel zeigt zum einen, wie mächtig Deutschland in der EU ist – die Verbotsbefürworter hatten am Ende keine Chance. Auch komplexe Problemstellungen zu durchdringen und dann ohne Verbote zu lösen, ist sicher die bessere Lösung. Ob ab 2035 genügend E-Fuels zu einem akzeptablen Preis für den Autoverkehr zur Verfügung stehen, entscheidet jetzt der Markt – das entspricht zu 100 Prozent der Linie von Volker Wissing.