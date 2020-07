EU-Neuzulassungen Juni 2020 Nur Frankreich trotzt dem Corona-Minus

Langsam erholt sich der europäische Automarkt vom Corona-Lockdown und nimmt wieder Fahrt auf. Wie der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) mitteilt, wurden im Juni 2020 europaweit 949.722 Pkw neu in den Verkehr gebracht. Das sind zwar deutlich mehr Autos als noch im Vormonat (581.161 Neuzulassungen), dem Ergebnis aus dem Juni 2019 laufen die Zahlen allerdings noch klar hinterher. Hier wurden 1.222.942 Fahrzeuge europaweit zugelassen – entsprechend liegt das Minus im Berichtsmonat noch bei 22,3 Prozent. Diese Quote hat auch Auswirkungen auf die Jahresbilanz 2020. Im ersten Halbjahr wurden 4.281.549 Pkw erstmals in den Verkehr gebracht, mithin 38,1 Prozent weniger als noch im Halbjahr 2019.

Volumenmärkte mit starken Einbrüchen – nur Frankreich im Plus

Entsprechend dem Gesamtergebnis präsentieren sich auch die Resultate der einzelnen Volumenmärkte. In Deutschland wurden im Juni 220.272 Pkw neu zugelassen. Das Minus gegenüber dem Vorjahr liegt bei 32,3 Prozent. Italien meldet 132.457 Pkw-Neuzulassungen im Juni und liegt damit um 23,1 Prozent unter dem Vorjahr. Nur noch 82.651 Neuzulassungen brachte der Juni in Spanien. Das Minus beträgt 36,7 Prozent. Das Ex-EU-Mitglied Großbritannien lag noch im Mai mit nur 20.247 Pkw-Neuzulassungen und einem Minus von 89 Prozent am Boden. Im Berichtsmonat Juni erholten sich die Zahlen, die Neuzulassungen liegen bei 145.377 Einheiten zum Juni 2019 nur noch 34,9 Prozent im Minus. Frankreich hingegen schaffte die Kehrtwende. 96.310 Neuzulassungen und ein Minus von 50,3 Prozent verzeichneten die Statistiker noch im Mai. Im Juni sind es 233.814 Neuzulassungen, ein zartes Plus von 1,2 Prozent. Damit ist der französische Markt der einzige in Europa mit einem positiven Vorzeichen. Der Grund: Frankreich hat Anfang Juni ein großes Bonuspaket für den Kauf von umweltfreundlichen Pkw aufgelegt.

Umfrage 8855 Mal abgestimmt Mehr Bonus, weniger Mehrwertsteuer – denken Sie jetzt über den Kauf eines E-Autos nach? Nein, ich bleibe beim Verbrenner Ja, jetzt ist die Zeit gekommen mehr lesen

Alle Marken verlieren zweistellig

Betrachtet nach Marken zeigen sich im Juni durch die Bank bei allen Herstellern hohe zweistellige Verluste gegenüber dem Vorjahr. Der VW-Konzern verliert um 24,8 Prozent, Smart sogar um 84,1 Prozent. Entsprechend gibt es auch bei der Verteilung der Marktanteile Verschiebungen. Marktführer bleibt dennoch weiterhin der Volkswagen-Konzern mit 24,2 Prozent Marktanteil. Den Titel als stärkste Einzelmarke verteidigt VW mit 10,8 Prozent, allerdings geteilt mit Renault ( ebenfalls 10,8 %). Es folgen Peugeot (7,2 %), Mercedes (5,6 %), Ford (5,6 %), Skoda (5,4 %), Toyota (5,3 %), BMW (5,1 %), Fiat (4,7 %), Audi (4,4 %), Dacia (4,2 %), Citroën (4,1 %), Opel (3,8 %), Hyundai (3,1 %), Kia (3,1 %) und Seat mit einem Juni-Marktanteil von 3,0 Prozent.

Neuzulassungen Europa 1. Halbjahr 2020 Januar bis Juni 2020 Marktanteile in % Einheiten Veränderung in % '20 '19 2020 2019 20/19 VW Gruppe 26,0 24,7 1.114.885 1.711.110 -34,8 VOLKSWAGEN 11,6 11,6 497.691 804.101 -38,1 SKODA 5,7 4,9 243.020 341.162 -28,8 AUDI 4,9 4,5 208.995 313.273 -33,3 SEAT 3,3 3,2 140.168 223.720 -37,3 PORSCHE 0,6 0,4 23.578 27.074 -12,9 Andere 0,0 0,0 1.433 1.780 -19,5 PSA Gruppe 15,7 17,3 672.688 1.194.856 -43,7 PEUGEOT 6,8 6,9 290.151 476.116 -39,1 CITROEN 4,5 4,7 190.728 323.081 -41,0 OPEL/VAUXHALL 4,0 5,4 172.925 373.548 -53,7 DS 0,4 0,3 18.884 22.111 -14,6 RENAULT Gruppe 11,5 12,2 492.677 842.032 -41,5 RENAULT 7,8 7,9 335.258 548.671 -38,9 DACIA 3,6 4,2 155.829 288.645 -46,0 LADA 0,0 0,0 1.146 2.355 -51,3 ALPINE 0,0 0,0 444 2.361 -81,2 HYUNDAI Gruppe 6,9 6,4 295.834 439.332 -32,7 HYUNDAI 3,5 3,3 150.028 229.436 -34,6 KIA 3,4 3,0 145.806 209.896 -30,5 BMW Gruppe 6,4 5,7 275.498 393.955 -30,1 BMW 5,3 4,6 225.830 321.556 -29,8 MINI 1,2 1,0 49.668 72.399 -31,4 FCA Gruppe 6,4 7,3 273.172 506.306 -46,0 FIAT 4,6 5,2 197.908 356.726 -44,5 JEEP 1,0 1,2 42.754 86.106 -50,3 LANCIA/CHRYSLER 0,4 0,5 18.809 34.775 -45,9 ALFA ROMEO 0,3 0,4 12.358 25.842 -52,2 Andere 0,0 0,0 1.343 2.857 -53,0 DAIMLER 5,8 5,6 248.372 387.652 -35,9 MERCEDES 5,7 4,9 242.715 340.912 -28,8 SMART 0,1 0,7 5.657 46.740 -87,9 TOYOTA Gruppe 5,7 4,9 244.005 336.229 -27,4 TOYOTA 5,4 4,6 230.014 317.170 -27,5 LEXUS 0,3 0,3 13.991 19.059 -26,6 FORD 4,9 5,5 210.238 376.934 -44,2 VOLVO 2,3 1,9 97.938 134.822 -27,4 NISSAN 2,2 2,3 92.520 157.291 -41,2 MAZDA 1,1 1,4 47.408 98.570 -51,9 MITSUBISHI 1,1 1,0 45.520 66.448 -31,5 JAGUAR LAND ROVER Gruppe 0,7 0,8 30.512 56.930 -46,4 LAND ROVER 0,5 0,5 21.807 36.589 -40,4 JAGUAR 0,2 0,3 8.705 20.341 -57,2 HONDA 0,5 0,6 20.431 38.978 -47,6 Januar bis Juni 2020 Marktanteile in % Einheiten Veränderung in % '20 '19 2020 2019 20/19 VW Gruppe 26,0 24,7 1.114.885 1.711.110 -34,8 VOLKSWAGEN 11,6 11,6 497.691 804.101 -38,1 SKODA 5,7 4,9 243.020 341.162 -28,8 AUDI 4,9 4,5 208.995 313.273 -33,3 SEAT 3,3 3,2 140.168 223.720 -37,3 PORSCHE 0,6 0,4 23.578 27.074 -12,9 Andere 0,0 0,0 1.433 1.780 -19,5 PSA Gruppe 15,7 17,3 672.688 1.194.856 -43,7 PEUGEOT 6,8 6,9 290.151 476.116 -39,1 CITROEN 4,5 4,7 190.728 323.081 -41,0 OPEL/VAUXHALL 4,0 5,4 172.925 373.548 -53,7 DS 0,4 0,3 18.884 22.111 -14,6 RENAULT Gruppe 11,5 12,2 492.677 842.032 -41,5 RENAULT 7,8 7,9 335.258 548.671 -38,9 DACIA 3,6 4,2 155.829 288.645 -46,0 LADA 0,0 0,0 1.146 2.355 -51,3 ALPINE 0,0 0,0 444 2.361 -81,2 HYUNDAI Gruppe 6,9 6,4 295.834 439.332 -32,7 HYUNDAI 3,5 3,3 150.028 229.436 -34,6 KIA 3,4 3,0 145.806 209.896 -30,5 BMW Gruppe 6,4 5,7 275.498 393.955 -30,1 BMW 5,3 4,6 225.830 321.556 -29,8 MINI 1,2 1,0 49.668 72.399 -31,4 FCA Gruppe 6,4 7,3 273.172 506.306 -46,0 FIAT 4,6 5,2 197.908 356.726 -44,5 JEEP 1,0 1,2 42.754 86.106 -50,3 LANCIA/CHRYSLER 0,4 0,5 18.809 34.775 -45,9 ALFA ROMEO 0,3 0,4 12.358 25.842 -52,2 Andere 0,0 0,0 1.343 2.857 -53,0 DAIMLER 5,8 5,6 248.372 387.652 -35,9 MERCEDES 5,7 4,9 242.715 340.912 -28,8 SMART 0,1 0,7 5.657 46.740 -87,9 TOYOTA Gruppe 5,7 4,9 244.005 336.229 -27,4 TOYOTA 5,4 4,6 230.014 317.170 -27,5 LEXUS 0,3 0,3 13.991 19.059 -26,6 FORD 4,9 5,5 210.238 376.934 -44,2 VOLVO 2,3 1,9 97.938 134.822 -27,4 NISSAN 2,2 2,3 92.520 157.291 -41,2 MAZDA 1,1 1,4 47.408 98.570 -51,9 MITSUBISHI 1,1 1,0 45.520 66.448 -31,5 JAGUAR LAND ROVER Gruppe 0,7 0,8 30.512 56.930 -46,4 LAND ROVER 0,5 0,5 21.807 36.589 -40,4 JAGUAR 0,2 0,3 8.705 20.341 -57,2 HONDA 0,5 0,6 20.431 38.978 -47,6

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die Neuzulassungen nach Marken im Juni 2020 in Deutschland.

Fazit

Die Franzosen zeigen: Direkte Kaufanreize für umweltfreundliche Autos ziehen den von Corona-Lockdowns arg gebeutelten Markt wieder nach vorne. Im Nachbarland gibt es nicht nur eine erhöhte E-Autoprämie für Neuwagen, sondern auch für Gebrauchtwagen. Außerdem bietet der französische Staat eine weite Prämie für Geringverdiener an.