Für wen Autofahren bei gesundheitlichen Problemen zu riskant wird

Gesundheitliche Risiken beim Autofahren
Für wen Autofahren zu riskant ist

Herz-Kreislauf-Beschwerden, neurologische Störungen oder Schlafmangel mindern die Fahrtüchtigkeit – oft abrupt. Wer Warnsignale ignoriert, gefährdet sich und andere und riskiert Führerschein, MPU und Versicherungsärger. Hier lesen Sie, wann Sie besser nicht fahren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.12.2025
Als Favorit speichern
Unfall A73 Ohnmacht
Foto: dpa / Picture Alliance

Gesundheitliche Einschränkungen können die Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher zu führen, erheblich beeinträchtigen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder Schwindelanfälle können zu plötzlichem Kontrollverlust führen. Laut einer Studie des Deutschen Ärzteblatts sind zerebrale Durchblutungsstörungen und Synkopen häufige Ursachen für Unfälle. Auch neurologische Erkrankungen wie Epilepsie oder die Folgen eines Schlaganfalls stellen ein erhebliches Risiko dar. Patienten mit solchen Erkrankungen sollten sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen, um ihre Fahrtauglichkeit zu überprüfen.

Rechtliche Konsequenzen bei eingeschränkter Fahrtüchtigkeit

Das Straßenverkehrsrecht verpflichtet jeden Fahrer, nur dann ein Fahrzeug zu führen, wenn er körperlich und geistig dazu in der Lage ist. Verstöße gegen diese Regel können schwerwiegende rechtliche Folgen haben. Nach § 315c StGB drohen bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Auch der Entzug der Fahrerlaubnis und eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) sind mögliche Konsequenzen. Versicherungsrechtlich kann es ebenfalls problematisch werden: Wenn der Gesundheitszustand vor Fahrtantritt erkennbar beeinträchtigt war, kann die Kfz-Versicherung Regress fordern oder Leistungen kürzen.

Häufige gesundheitliche Risiken im Überblick

Nach Einschätzung von Medizinern und Verkehrspsychologen gibt es eine Reihe von gesundheitlichen Problemen, bei denen vom Autofahren abgeraten wird. Dazu gehören:

  • Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzrhythmusstörungen oder Schwindelanfälle
  • Bewusstseinsstörungen oder kurzzeitige Ohnmacht
  • Neurologische Erkrankungen wie Epilepsie oder Schlaganfallfolgen
  • Starker Medikamenteneinfluss mit Warnhinweis "nicht fahren"
  • Starke Erschöpfung oder Schlafmangel
  • Akute Infekte mit Fieber oder Kreislaufproblemen

Die medizinische Fahrtauglichkeit hängt immer von der individuellen Situation ab. Wer sich unsicher fühlt, sollte die Fahrt verschieben oder sich abholen lassen.

Prävention und Tipps für sicheres Fahren

Um Risiken zu minimieren, sollten Fahrer auf Warnsignale ihres Körpers achten. Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Schwindel sind klare Hinweise darauf, dass eine Pause notwendig ist. Laut ADAC kann ein kurzer Schlaf von 15 bis 20 Minuten auf einem Rastplatz helfen, die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Wichtig ist auch, regelmäßige ärztliche Untersuchungen wahrzunehmen, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Moderne Fahrzeuge bieten zudem Assistenzsysteme wie Müdigkeitswarner, die zusätzliche Sicherheit bieten können.

Fazit

