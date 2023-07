Rabattschlacht in China

So geht die Nordschleife in unter 7 Minuten

Ähnlich wie bei Haushaltsgeräten existiert seit 2011 eine Kennzeichnung für Neuwagen, die den Kraftstoff- oder Stromverbrauch sowie den CO₂-Ausstoß angibt. Diese Informationen werden mithilfe von farbigen Balken von Grün bis Rot dargestellt. Jedoch gibt es Kritik an dieser Kennzeichnung, da das Leergewicht des Fahrzeugs eine große Rolle spielt und schwere Autos bevorzugt werden.

Ab 1. Oktober an (fast) jeder Tankstelle

Klassen von "A" bis "G"

Die geplante Neuerung beinhaltet unter anderem die Einführung neuer CO₂-Klassen, die auf dem absoluten Kohlendioxid-Ausstoß basieren. Jedes Fahrzeug soll einer Klasse von "A" (null Emissionen, grün) bis "G" (hohe Emissionen, rot) zugeordnet werden. Diese neue Skala soll die bisherige relative Skala ersetzen, die das Fahrzeuggewicht berücksichtigt hat. Dadurch soll verhindert werden, dass schwere Fahrzeuge aufgrund ihres Gewichts in eine bessere CO₂-Klasse eingestuft werden können als leichtere Fahrzeuge mit vergleichbaren Emissionen, so das Ministerium. Zudem sind weitere Angaben geplant. Derzeit befindet sich der Entwurf in der Ressortabstimmung.