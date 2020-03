Kriegswirtschaft Autohersteller wollen medizinische Ausrüstung produzieren

Automobilhersteller wollen mit der Produktion von medizinischer Ausrüstung starten. GM, Ford und Tesla sind in Kriegswirtschafts-Gesprächen mit dem Weißen Haus. BYD hilft in China.

Der Corona-Virus hat die Welt und somit auch die Weltwirtschaft fest im Griff. Viele Autohersteller stoppen ihre Produktion. Die Gründe sind vielfältig: Schutz der Belegschaft, fehlende Zulieferteile und eine dramatisch einbrechende Nachfrage. Jetzt heißt es umzudenken und möglicherweise andere dringend benötigte Produkte herzustellen. In den USA nennt man diese Produktionsumstellung "Kriegsproduktion".

Ford und General Motors stehen aktuell im Gespräch mit dem Weißen Haus, um ihre Unterstützung im Kampf gegen das Virus anzubieten. Es geht vor allem um die Produktion von medizinischen Geräten wie Beatmungsgeräte für Krankenhäuser. Auch Tesla-Gründer Elon Musk bietet seine Hilfe per Twitter an: "Wir werden Beatmungsgeräte herstellen, sollte es zu Engpässen kommen."

There's a shortage now, how many ventilators you making @elonmusk? https://t.co/hsaP9RMDZK — Nate Silver (@NateSilver538) March 19, 2020

Auch der Volkswagen Konzern bietet seine Hilfe an. So heißt es in einer offiziellen Mitteilung: "Der Volkswagen Konzern stellt zeitnah fast 200.000 Atemschutzmasken der Kategorien FFP-2 und FFP-3 für die öffentliche Gesundheitsvorsorge zur Verfügung. Die Spende erfolgt in enger Abstimmung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Auch die Stadt Wolfsburg wird mit medizinischem Material unterstützt."

Bereits im vergangenen Monat gab der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD bekannt, täglich fünf Millionen Atemmasken und 300.000 Flaschen Desinfektionsmittel herzustellen. Der Gründer von SoftBank, Masayoshi Son, stellt eine Million kostenlose Virentests und eine Million kostenlose Atemmasken bereit.

Komplexe Geräte könnten erst in Monaten produziert werden

Zusätzlich zu den Autoherstellern bieten auch andere Unternehmen ihre Hilfe bei der Produktion von medizinischen Geräten an. So hat Foxconn, ein Zulieferer von Apple, seine Produktionslinie auf die Herstellung von Atemmasken und andere Hilfsmitteln umgestellt. Ein italienisches Startup nutzt 3D-Drucker, um Atemschutzventile herzustellen – und übergibt sie später kostenlos an Krankenhäuser.

So gut gemeint das Angebot der großen Automobilhersteller auch ist, so schwierig könnte die Umsetzung werden. Denn die Produktion von derlei komplexen Geräten lässt sich nicht von heute auf morgen realisieren. Es könnte Wochen und Monate dauern, bis die ersten GM- oder Ford-Beatmungsgeräte vom Band laufen. Doch die Idee ist gut.

Umfrage 118 Mal abgestimmt Produktion von medizinischen Geräten: Bekommen Autohersteller das hin? Ja, die Autohersteller sind Meister in der Produktion von Dingen. Nein, das ist ein ganz anderes Fachgebiet mit anderen Anforderungen. mehr lesen

Fazit

GM und Ford wollen in den USA bei der Produktion von Beatmungsgeräten mitwirken. Bleibt abzuwarten, wann die Produktion der komplexen Geräte starten kann. Auf jeden Fall ist jede Aktivität, die Corona und seine Folgen eindämmen kann, gut.